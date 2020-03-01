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Арустамян: «„Краснодар“ зимой пытался подписать Педро и Мертенса»

01 марта 2020, 22:41

Известный журналист и телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, кого «Краснодар» мог подписать в зимнее трансферное окно:

Сегодня первый матч в году провёл «Краснодар». «Уфу» победили 2:0, но у Мурада Мусаева огромные проблемы с составом: десять игроков основной обоймы выбыли из-за травм или продолжают восстановление. В центре обороны вышли дебютант Сорокин и не игравший на этой позиции Кайо. Впервые появился в старте свой воспитанник Черников. 

Зимой «Краснодар» был достаточно целеустремлен на трансферном рынке. Рассматривались в основном варианты с арендами — со следующего сезона вступает в силу новый лимит, и «Краснодар» это учитывает. Плюс на лето запланирован большой зарубежный трансфер в группу атаки. 

Как бы фантастически это ни звучало, «Краснодар» зимой рассматривал варианты аренды Педро Родригеса из «Челси» и Дриса Мертенса из «Наполи». У обоих шаткое положение в своих клубах: на Педро в Лондоне не рассчитывают, бельгиец не подписывает новый контракт. Обе сделки дальше предварительных переговоров и консультаций не двинулись, но сам «Краснодар» всерьез рассматривал эти возможности.

Также под конец окна клубу агенты активно предлагали Зиньковского из «Крыльев Советов». Но «Краснодар» хочет опираться на своих воспитанников, если говорить о российских молодых игроках.

Появилась информация, что форвард «Наполи» Дрис Мертенс все-таки согласился продлить контракт с неаполитанцами.

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scikuni
scikuni
02 марта в 13:33
чем тут недовольны, что они в краснодар собрались а не в спартак?
матос
матос
02 марта в 10:58
надоело это армянское радио!
cska vperiod
cska vperiod
02 марта в 04:49
Шнобель расскрыл секреты а может люди не хотели, чтобы общественность знала.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 марта в 22:58
Какие серьёзные амбиции на следующий сезон...
Colchoneros
Colchoneros
01 марта в 22:45
Клоун!
Faustello
Faustello
01 марта в 22:44
Подождем до лета, сейчас то уж чё об этом? Надо было Нобелю своевременно инсайдить
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