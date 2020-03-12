Волен выбирать. Кокорин — свободный радикал

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вчера, 21:00

Александр Кокорин забил три мяча за «Сочи», пока «Зенит» не может найти путь к чужим воротам по весне. «Соккер.ру» разыскивает будущее форварда.

Владислав Радимов обещал, что Александр Кокорин станет самым результативным футболистом в весенней части сезона РПЛ , и после трех голов искупившего долг перед обществом нападающего главный тренер «Зенита-2» может вышагивать походкой Конора МакГрегора. Оставим за скобками тот факт, что один из голов был забит с пенальти, а игра «Сочи» — «Оренбург» выглядела, как захватывающая драка в индийском кино, в сухом остатке у Кокорина три гола в трех весенних матчах. А у «Зенита» — 0. Когда у нападающего спросили, он дал забавный комментарий:

«Зенит» забил ноль мячей, а я три? Ну, «Зенит» чемпион, могут себе позволить, а нам нужно решать свои задачи.

Уж не знаю, это Кокорин так неловко ушел от ответа на провокационный вопрос, пытаясь никого не обидеть, или очень тонко поддел «Зенит». Думаю, все понимают, что Кокорин не был бы ни мужчиной, ни спортсменом, если бы у него не было зуба на «Зенит», но одно дело иметь зуб, а совсем другое — рассказывать всем о том, какой он острый и крепкий. Российский футбол — тесный мирок, а «Зенит» и стоящие за ним люди — большие киты, рядом с которыми Кокорину грамотнее всего прикинуться планктоном и плыть по течению. До поры. До времени.

Иными словами, до конца сезона, пока Александр связан контрактами с «Зенитом» и «Сочи». В любом случае, это время не впустую. Сейчас Кокорин должен играть от души не за «стрелку» или «барса», а ради своего будущего: чем лучше себя покажет на футбольном поле — тем лучший контракт ждет его впереди. И конечно, очень любопытно, с каким клубом Кокорин свяжет свое будущее. На словах форвард как будто понимает, что станет свободным агентом, который волен выбирать путь-дорогу:

Если я сыграю все матчи, у меня будет получаться забивать, приносить пользу, мы сохраним прописку… Я свободный агент, я вправе выбирать.

Однако не все тюрьмы такие, как та, в которой Кокорин недавно провел несколько месяцев. Иные тюрьмы в голове, и они могут держать нас в изоляции всю жизнь. Одна из самых известных тюрем — деньги. Если Александр начнет выбирать новый клуб по принципу «кто больше заплатит», то может лишить себя этого самого приятного выбора. Во-первых, это отметает зарубежные варианты, где Кокорин не любимый сын лимита и не суперстар, а футболист средней степени известности с криминальным прошлым. Во-вторых, в России число клубов, способных и желающих озолотить Кокорина, тоже стремится к нулю.

А знаете, кто может предложить самый жирный контракт? «Зенит». От слова «совсем» не верю в историю о том, что футболисту Кокорину нельзя играть за «сине-бело-голубых» по «политическим» причинам. Скорее это банальное «ты — мне, я — тебе» между Миллером и Ротенбергом, тем более сам футболист об этом говорил. Так вот. Ничто не помешает «Зениту» предложить Кокорину контракт, особенно, если форвард классно покажет себя в «Сочи». Семак будет по-прежнему рад форварду в своей команде, да и для бизнеса хорошо: можно выгодно продать Азмуна и подписать на его место свободного агента.

Согласится ли сам Кокорин, чтобы «Зенит» загладил вину перед ним деньгами? Если да, то мы поймем, что для Александра самое главное в футболе и жизни, и точно не станем жалеть Сашу, когда в следующий раз его пошлют с миссией спасения в «Оренбург». Все дело в том, что Кокорин благодаря «Зениту» уже почувствовал себя товаром, вещью, чужой игрушкой. И это оскорбление ему нанес не какой-нибудь менеджер, который сегодня есть, а завтра уволен (вспомним историю Манчини и Дзюбы), а человек, олицетворяющий современный «Зенит», его альфа и омега. В общем, нужно или наплевать на собственное достоинство, или очень любить деньги, чтобы, имея право выбора, вернуться в клуб, где с тобой так обошлись. Но какие еще варианты?

ЦСКА и контракт Кокорина — понятия из разных вселенных, «Краснодару» не интересно, «быки» пекутся об имидже клуба, с Мамаевым они отношения разорвали. У «Спартака» линия атаки более или менее укомплектована, да и вряд ли Кокорин подходит под стиль Тедеско. «Ростов»? «Локомотив»? «Динамо»? Везде свои сложности: деньги в первом случае, неопределенность с будущим Семина во втором, наличие Комличенко и Филиппа в третьем. В теории самым перспективным вариантом видится «Локомотив», который выходил на Кокорина зимой, но пока все шпалами по воде писано. И вот честно, я совсем не понимаю, почему Кокорин так неуверенно говорит об отъезде за рубеж. По-моему, для него этот вариант должен быть основным:

Есть люди, которые хотят, чтобы я уехал в Европу. Посмотрим, что из этого получится. Нужен хороший вариант. Просто уехать в Европу непонятно куда — это не дело. «Сельта»? Это «понятно куда». Сыграть против «Реала» и «Барсы» — это очень круто, Федя молодец. Но, условно говоря, тот же «Зенит» в последнее время, который играет в Лиге чемпионов, как по мне, чуть-чуть круче. К какому чемпионату лежит душа? Испания. Испанский чемпионат больше всего нравится.

Во-первых, в словах Кокорина сквозит обида на Россию и на систему, которая, как ему кажется, была слишком жестока. Логичное желание в такой ситуации — оказаться подальше от этой самой системы. Не у всех есть такой возможность, а у Кокорина — имеется. Во-вторых, это хорошая возможность как-то поменять к себе мнение соотечественников. Да, в какой-то момент Кокорина с Мамаевым стали жалеть, но репутация очумевших от денег и безнаказанности мажоров сохранилась, ее так просто не вытравить. Когда один «свой» играет против многих «чужих» в заграничном чемпионате это как-то сближает, не правда ли? Но выбирать, конечно, Кокорину. В этом он волен.