«Локомотив» хочет получить скидку на Жоау Мариу

Источник со ссылкой на FCInterNews.It сообщает, что «Локомотив» доволен выступлениями полузащитника Жоау Мариу.
Напомним, что в данный момент футболист выступает за московскую команду на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Интеру».
«Локо» готов выкупить хавбека, однако российский клуб хочет получить от миланцев скидку. В данный момент «Интер» рассчитывает выручить 18 млн евро.
Товарищ модератор. Угомоните этого юзера, тем более он сам напрашивается.
Товарищ модератор. Угомоните этого юзера, тем более он сам напрашивается.
Да и как противно смотреть, как ты прогибаешься перед админами. Мудрые. Да да. Давай ещё лести, а то админы ещё не до конца оценили.
Да и как противно смотреть, как ты прогибаешься перед админами. Мудрые. Да да. Давай ещё лести, а то админы ещё не до конца оценили.
Скидку они хотят...
Скидку они хотят...