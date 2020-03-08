«Локомотив» хочет получить скидку на Жоау Мариу

1583658494

сегодня, 12:08

Источник со ссылкой на FCInterNews.It сообщает, что «Локомотив» доволен выступлениями полузащитника .

Напомним, что в данный момент футболист выступает за московскую команду на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Интеру».

«Локо» готов выкупить хавбека, однако российский клуб хочет получить от миланцев скидку. В данный момент «Интер» рассчитывает выручить 18 млн евро.