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«Локомотив» хочет получить скидку на Жоау Мариу

сегодня, 12:08

Источник со ссылкой на FCInterNews.It сообщает, что «Локомотив» доволен выступлениями полузащитника Жоау Мариу

Напомним, что в данный момент футболист выступает за московскую команду на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Интеру». 

«Локо» готов выкупить хавбека, однако российский клуб хочет получить от миланцев скидку. В данный момент «Интер» рассчитывает выручить 18 млн евро.

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valt134
valt134
сегодня в 23:13
Ага. Только в обмен на скидку на железнодорожные билеты.
alexgurzan
alexgurzan ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 21:12
Отсидит сутки, дальше видно будет.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 21:06
Товарищ модератор, а разве в удалённом комментарии пользователя "ренэимд 20" не содержались оскорбления и провокации в адрес сотрудников? Там положен недельный бан. Ваш коллега уноежк мне и за меньшее семидневку выписывал. Считаю нужно на семь суток забанить.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил renamed 20
сегодня в 20:53
Как скажешь. Аха-ха)
Товарищ модератор. Угомоните этого юзера, тем более он сам напрашивается.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил renamed 20
сегодня в 20:44
Я ничего не завуалировал. А ты с админами видишь лишь то, что хочешь видеть. Видимо, уж в силу плохого воспитания. Да и как противно смотреть, как ты прогибаешься перед админами. Мудрые. Да да. Давай ещё лести, а то админы ещё не до конца оценили.
Админы действуют всегда по разному, но сегодня мудро. Поэтому не нужно путать правду и лесть. Спутать эти понятия можно лишь по причине не достаточной образованности. Но это поправимо)
renamed 20
renamed 20 ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 20:34
Поэтому ты так его завуалировал, но мудрые админы раскусили твой замысел.
Я ничего не завуалировал. А ты с админами видишь лишь то, что хочешь видеть. Видимо, уж в силу плохого воспитания.
Да и как противно смотреть, как ты прогибаешься перед админами. Мудрые. Да да. Давай ещё лести, а то админы ещё не до конца оценили.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 20:32
На пару лямов Интер скинет цену......
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил renamed 20
сегодня в 20:25
Оно пишется через е.
Поэтому ты так его завуалировал, но мудрые админы раскусили твой замысел.
renamed 20
renamed 20 ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 20:19
Я считаю правильно, что не возвращают. Если совместить втрое и третье слова, то получится матерное признание, которое на ресурсе ни к чему. ))
Оно пишется через е.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил renamed 20
сегодня в 20:09
У меня был ник - Я И Блан. Пожалуйста верните мне его.
Я считаю правильно, что не возвращают. Если совместить втрое и третье слова, то получится матерное признание, которое на ресурсе ни к чему. ))
andrefino13
andrefino13 ответил kolpankolpan
сегодня в 17:21
Может хватит уже...??? Или сегодня твой праздник?
kolpankolpan
kolpankolpan ответил andrefino13
сегодня в 17:03
Не играет Марио на 18 лямов, поэтому я согласен, минимум раза в два, это моё субъективное мнение, не играет, если ничего не поменяется до лета, а это значит он должен вытянуть Локомотив в Лигу чемпионов, то пусть в Интер возвращается. Лучше Зиньковского у Крыльев купить, на порядок эффективней. ЗА 18 НЕ НУЖЕН ПО ИГРЕ ВЧЕРА И СЕЙЧАС.
Порядок это вообще то в 10 раз больше.Не мало? Может сразу мильен?
andrefino13
andrefino13
сегодня в 16:50
Не играет Марио на 18 лямов, поэтому я согласен, минимум раза в два, это моё субъективное мнение, не играет, если ничего не поменяется до лета, а это значит он должен вытянуть Локомотив в Лигу чемпионов, то пусть в Интер возвращается. Лучше Зиньковского у Крыльев купить, на порядок эффективней. ЗА 18 НЕ НУЖЕН ПО ИГРЕ ВЧЕРА И СЕЙЧАС.
Сп62
Сп62
сегодня в 16:48
На скидку можно ещё кого нибудь прикупить.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:26
Быть бы ЖирУ,а скидка найдётся
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:02, ред.
Что то мы объявлений "Купите Миранчука и получите второго бесплатно" тоже не видели....)))

Скидку они хотят...
Аpбитр
Аpбитр ответил renamed 20
сегодня в 14:28
У меня был ник - Я И Блан. Пожалуйста верните мне его.
Нет, не вернём.
112910415
112910415
сегодня в 14:26
попробовать-то надо
Kuvkil
Kuvkil
сегодня в 14:26
18 это с авансом
renamed 20
renamed 20
сегодня в 14:25
У меня был ник - Я И Блан. Пожалуйста верните мне его.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:16
Не получат
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 14:12
Надо у Геркуса попросить.
МапС
МапС
сегодня в 13:54
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:29
За такого игрока стоит побороться.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 13:26, ред.
если миланцы не скинут жд билеты подымутся в очередной раз как раз к летнему сезону так что надо итальянцам петицию составить мол уважте Локо продайте им Мариу со скидкой иначе нам удачи не видаче
ОПС
ОПС
сегодня в 13:23
Пусть сначала на ж/д билеты скидку сделают.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 13:15
Что случилось с мобильной версией?
Faustello
Faustello
сегодня в 13:12
Надо в суд подать на Интер, ну а чё...)))
Александр Рябов
Александр Рябов
сегодня в 13:12
Неужели это много по современным ценникам? Посмотрел бы я сколько очков Локо без него недосчитался. Ну у Локо и боссы, что не решение, то безошибочно наихудшее... только со Шпалычем промахнулись. Не удивлюсь, если и Жоао Марио и Сёмина не будет уже в следующем сезоне.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
сегодня в 13:05
Да потратите вы деньги, больше получите, он вам очень подходит
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