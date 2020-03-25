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«Барселона» отдаст Коутиньо в аренду. В клубе не могут найти покупателя

сегодня, 12:34

По информации испанских СМИ, будущее полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего на правах аренды за «Баварию», остается в неоднозначном положении.

Сообщается, что «Бавария» точно не собирается выкупать бразильского хавбека. В свою очередь «Барселона», установившая на Коутиньо цену в 80 млн евро, не получила предложений от других клубов по приобретению игрока.

Скорее всего, что в следующем сезоне Коутиньо вновь отправится в аренду.

Ранее появлялась информация об интересе к Коутиньо со стороны «Челси».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:37, ред.
Коутиньо не нужен никому? Бред. Разве Ливерпуль его не хочет обратно вернуть?) Он бы и не помешал!
Agamaga
Agamaga
сегодня в 17:16
Может сыграется с Неймаром в Барселоне. Нужно оставить его в команде, а не по арендам отправлять.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 16:36
Очень хороший вариант для Зенита. Коутиньо в Питере. Ракитич или Гризман в Сочи.
Почему бы нет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:12
И что в Ливере не игралось!
XL-965
XL-965
сегодня в 15:20
И кто там писал про Глеба, Чигринского, Златана
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:51
Месси, уходи!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:40
Месси рулит.
cska minus
cska minus
сегодня в 14:35
Бартомеу. Это фиаско братан.
Пора тебе уступить свое место.
cska vperiod
cska vperiod ответил drug01
сегодня в 14:21
Может и Спартак забрать?.....даром!
Да действительно, они любят таких.
drug01
drug01
сегодня в 14:16
Может и Спартак забрать?.....даром!
ДСА
ДСА
сегодня в 13:48
Слишком дорогой.
dimagas2
dimagas2 ответил Strikers188
сегодня в 13:31
Зенит не спи, связка Малком- Коутиньо порвёт Европу
Да куда там Европу,Марс - трепещи)))
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 13:28
зенит всех подбирает,шлак к шлаку! так еще и 50 мильонов даст смело
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:17
Цениик сбавьте!
Zimmer
Zimmer
сегодня в 13:13
Нет спроса.
Grabovsky
Grabovsky ответил Strikers188
сегодня в 12:53
Зенит не спи, связка Малком- Коутиньо порвёт Европу
ща до 50 скинут и возьмём. =)

хотя можно ценник на газ зарядить как вариант.
VIPded
VIPded
сегодня в 12:42
Барса живет в параллельной вселенной цен...)))
Strikers188
Strikers188
сегодня в 12:39
Зенит не спи, связка Малком- Коутиньо порвёт Европу
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