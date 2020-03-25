«Барселона» отдаст Коутиньо в аренду. В клубе не могут найти покупателя

По информации испанских СМИ, будущее полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего на правах аренды за «Баварию», остается в неоднозначном положении.
Сообщается, что «Бавария» точно не собирается выкупать бразильского хавбека. В свою очередь «Барселона», установившая на Коутиньо цену в 80 млн евро, не получила предложений от других клубов по приобретению игрока.
Скорее всего, что в следующем сезоне Коутиньо вновь отправится в аренду.
Ранее появлялась информация об интересе к Коутиньо со стороны «Челси».
Почему бы нет.
Почему бы нет.
Пора тебе уступить свое место.
Пора тебе уступить свое место.
хотя можно ценник на газ зарядить как вариант.
хотя можно ценник на газ зарядить как вариант.