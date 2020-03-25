«Барселона» отдаст Коутиньо в аренду. В клубе не могут найти покупателя

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сегодня, 12:34

По информации испанских СМИ , будущее полузащитника «Барселоны» , выступающего на правах аренды за «Баварию», остается в неоднозначном положении.

Сообщается, что «Бавария» точно не собирается выкупать бразильского хавбека. В свою очередь «Барселона», установившая на Коутиньо цену в 80 млн евро, не получила предложений от других клубов по приобретению игрока.

Скорее всего, что в следующем сезоне Коутиньо вновь отправится в аренду.

Ранее появлялась информация об интересе к Коутиньо со стороны «Челси».