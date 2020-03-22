«Ливерпуль» направит стюардов для помощи пожилым людям

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22 марта 2020, 17:37

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур заявил, что мерсисайдцы готовы направить стюардов на помощь супермаркетам во время пандемии коронавируса:

Обращаюсь к руководителям ливерпульских супермаркетов. Наши стюарды готовы предложить свои услуги для управления очередями, для помощи пожилым и слабым людям с переносом продуктов и так далее. Наши сотрудники являются лучшими в своем деле. Они с радостью помогут вам.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» продолжит платить зарплату работникам «Энфилда» даже во время паузы в АПЛ .

Коронавирус и футбол