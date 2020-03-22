Роналду поможет больницам Португалии в борьбе с коронавирусом

Известный агент Жорже Мендеш начал борьбу против эпидемии коронавируса в Португалии.
Функционер закупил 200 тысяч медицинских халатов и 50 тысяч защитных масок, которые он пожертвует больницам в Португалии. Сообщается, что клиенты Мендеша готовы последовать за агентом. Планируется, что в ближайшее время к акции присоединятся футболисты со всего мира. Одним из них станет форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Недавно девушку Роналду осудили за нарушение карантина.
Позор, стыдно за тебя
П.С. Я не Костя Князь, а у тебя паранойя...
Позор, стыдно за тебя
П.С. Я не Костя Князь, а у тебя паранойя...
Во вторых я не защищал какие то фейки
Мне не понравилось то что ты прежде всего оскорбляешь спортсмена
Ты кидаешься словами
Если ты спортом каким либо занимался то знаешь почему в дзю до или в боксе например соперники благодарят друг друга за бой
Относись с уважением друг
Если хочешь раскритиковать кого то - критикуй по существу
Во вторых я не защищал какие то фейки
Мне не понравилось то что ты прежде всего оскорбляешь спортсмена
Ты кидаешься словами
Если ты спортом каким либо занимался то знаешь почему в дзю до или в боксе например соперники благодарят друг друга за бой
Относись с уважением друг
Если хочешь раскритиковать кого то - критикуй по существу
Имей уважение к противнику или к команде
Я Месси ненавижу но уважаю за мастерство
А ты по ходу не считаешь что у Роналду есть мастерство?
Отсюда вывод - ты в футболе ничего не понимаешь , а тупо повторяешь где-то услышанное оскорбление
Имей уважение к противнику или к команде
Я Месси ненавижу но уважаю за мастерство
А ты по ходу не считаешь что у Роналду есть мастерство?
Отсюда вывод - ты в футболе ничего не понимаешь , а тупо повторяешь где-то услышанное оскорбление
Василий законопослушный пользователь, нельзя так со старожилами поступать.
Василий законопослушный пользователь, нельзя так со старожилами поступать.
Вообще не пойму, кому какое дело до того помогает Роналду другим или не помогает? Это добровольно. Помогаешь-молодец, не помогаешь - никто не осудит. Тем более я. Я вообще считаю, что любая помощь от жалости, а жалость унижает. Исключение это дети и старики. А остальным потребителям - короновирус в глотку. Аха-ха)
Вообще не пойму, кому какое дело до того помогает Роналду другим или не помогает? Это добровольно. Помогаешь-молодец, не помогаешь - никто не осудит. Тем более я. Я вообще считаю, что любая помощь от жалости, а жалость унижает. Исключение это дети и старики. А остальным потребителям - короновирус в глотку. Аха-ха)
Сначала была деза насчёт его гостиниц, оказалась, что фейк и никому он не собирался помогать. Теперь как то Роналду примазали к Жорже Мендешу. Только из-за того, что он его агент и не более того. Роналду никому не помог!!!!! Он так же как и Месси ограничился словами поддержки.
Вы хоть новость то читайте, а не только заголовок!!!
Гей Роналду только фейки пускает, а свою денежку зажал, ну и кто он после этого? Ответ очевиден!!!
Сначала была деза насчёт его гостиниц, оказалась, что фейк и никому он не собирался помогать. Теперь как то Роналду примазали к Жорже Мендешу. Только из-за того, что он его агент и не более того. Роналду никому не помог!!!!! Он так же как и Месси ограничился словами поддержки.
Вы хоть новость то читайте, а не только заголовок!!!
Гей Роналду только фейки пускает, а свою денежку зажал, ну и кто он после этого? Ответ очевиден!!!
А что же алчный гном?
А что же алчный гном?
Ажиотаж и панику создают провокаторы, а многое люди ведутся на весь этот бред и начинают всё скупать.
К примеру я до сих пор не могу понять почему в Европе и центральных регионах России скупают туалетную бумагу в больших объёмах. За****цы что ли?
Ажиотаж и панику создают провокаторы, а многое люди ведутся на весь этот бред и начинают всё скупать.
К примеру я до сих пор не могу понять почему в Европе и центральных регионах России скупают туалетную бумагу в больших объёмах. За****цы что ли?