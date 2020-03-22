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Роналду поможет больницам Португалии в борьбе с коронавирусом

22 марта 2020, 09:09

Известный агент Жорже Мендеш начал борьбу против эпидемии коронавируса в Португалии.

Функционер закупил 200 тысяч медицинских халатов и 50 тысяч защитных масок, которые он пожертвует больницам в Португалии. Сообщается, что клиенты Мендеша готовы последовать за агентом. Планируется, что в ближайшее время к акции присоединятся футболисты со всего мира. Одним из них станет форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Недавно девушку Роналду осудили за нарушение карантина.

Коронавирус и футбол

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abramjan
abramjan ответил juvenale
вчера в 23:44
не подскажешь где есть?
В Орше...
juvenale
juvenale ответил abramjan
вчера в 23:08
в белоруссии есть...и кстати мне все равно что в соседних странах происходит меня интересует что происходит в моей
не подскажешь где есть?
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST ответил Байкал-38.
вчера в 18:49
Donetsk_the_BEST Сегодня 15:09, редактировал Сегодня 15:13 ответ пользователю Байкал-38 (раскрыть) А, ты из тех кто считает что маски нужны здоровым а не больным... Умом и сообразительностью не отличаешся) Разве фраза "Умом и сообразительностью не отличаешся)" не является оскорблением?
В каком обществе мы живем, когда мужику не стыдно жаловаться и стучать
Позор, стыдно за тебя

П.С. Я не Костя Князь, а у тебя паранойя...
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman ответил Karkaz
22 марта в 21:33
Я тебе больше скажу, в соседних странах тоже нет масок. Оказывается не в Путине дело)
Мне один знакомый ,признался в любви к путину ,говорит Вова тут ни при чём ,во всех существующих проблемах России он мало правит ,ему надо ещё хотя бы 10 лет ,порядок наведёт,но уже с трудом верится ,что ему нужен этот порядок.
R.Carlos.
R.Carlos. ответил Тага Дага
22 марта в 20:07
Ты по ходу меня с кем то путаешь
Во вторых я не защищал какие то фейки
Мне не понравилось то что ты прежде всего оскорбляешь спортсмена
Ты кидаешься словами
Если ты спортом каким либо занимался то знаешь почему в дзю до или в боксе например соперники благодарят друг друга за бой
Относись с уважением друг
Если хочешь раскритиковать кого то - критикуй по существу
abramjan
abramjan ответил Евгений Быстров
22 марта в 19:50, ред.
Т.е.оскорбление человека,а слово "Петух",таковым и является,на этом сайте не возбраняется?
тут вот в чем дело скорее...ну вот например все евреи доказывают что известные и знаменитые люди являются евреями...так и тут ...заднеприводные кричат что Рон свой только из за своей ревности и любви к нему...видимо он их возбуждает и им приятно думать что он одной с ними крови)))...и поэтому говоря питух они не имеют желания оскорбить)))
Тага Дага
Тага Дага ответил R.Carlos.
22 марта в 19:43
Вроде сказал что не будешь отвечать до матча Сити Реал...и вдруг получается, поменял имя и строчишь и защищаешь всякие фейки и заднеприводного...не понимаю.
abramjan
abramjan ответил Karkaz
22 марта в 19:11
Я тебе больше скажу, в соседних странах тоже нет масок. Оказывается не в Путине дело)
в белоруссии есть...и кстати мне все равно что в соседних странах происходит меня интересует что происходит в моей
R.Carlos.
R.Carlos. ответил Тага Дага
22 марта в 18:59
Ты почему такими словами бросаешься?
Имей уважение к противнику или к команде
Я Месси ненавижу но уважаю за мастерство
А ты по ходу не считаешь что у Роналду есть мастерство?
Отсюда вывод - ты в футболе ничего не понимаешь , а тупо повторяешь где-то услышанное оскорбление
Karkaz
Karkaz ответил Evgeny Moreman
22 марта в 17:49
Самое смешное ,что в России в аптеках и строительных магазинах масок нет ,всё скупили барыги ,не верите идите сами спросите,в СССР за это был бы расстрел и Магадан,а в путинской России это норма.
Я тебе больше скажу, в соседних странах тоже нет масок. Оказывается не в Путине дело)
alexgurzan
alexgurzan ответил Евгений Быстров
22 марта в 17:41
Т.е.оскорбление человека,а слово "Петух",таковым и является,на этом сайте не возбраняется?
В адрес футбольных персон - нет.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил BarSlona
22 марта в 17:37
Т.е.оскорбление человека,а слово "Петух",таковым и является,на этом сайте не возбраняется?
BarSlona
BarSlona ответил Евгений Быстров
22 марта в 17:35
Все по делу сказано и в духе общения избранного фанами реала и юве на этом сайте
Евгений Быстров
Евгений Быстров
22 марта в 17:09
И где админы?!Это нормально?Я имею ввиду сообщение Тага Дага
Тага Дага
Тага Дага
22 марта в 16:38
За неделю второй фейк уже....петух наверняка в Марокко загорает,даже не знает что происходит в мире,убежал из Италии. ...трусиха.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Аpбитр
22 марта в 16:37
Да, забанили.
И как зачастую бывает - совершенно напрасно.
Василий законопослушный пользователь, нельзя так со старожилами поступать.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Evgeny Moreman
22 марта в 16:35
Самое смешное ,что в России в аптеках и строительных магазинах масок нет ,всё скупили барыги ,не верите идите сами спросите,в СССР за это был бы расстрел и Магадан,а в путинской России это норма.
Это Россия всё ещё Ельциновская. Путин ни как не может перевоспитать два потерянных поколения. И это не только в России. Посмотри, во всех странах постСовка одна и та же картина Репина "Приплыли". Сталина надо, Путин тут не поможет.)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
22 марта в 16:33
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил abramjan
    22 марта в 16:30
    холоп без князя не может...но или хотя бы барина)))
    Именно. Аха-ха)
    Agamaga
    Agamaga
    22 марта в 15:22
    Жертвуют деньги очень многие спортсмены, а пиарят этого заднепривода.
    abramjan
    abramjan ответил FERIS
    22 марта в 15:09
    Молодец Рон,он всегда не жадничал на пожертвования. А что же алчный гном?
    Роналду человек а месси сами знаете кто..вот и вся разница
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответил FERIS
    22 марта в 14:00
    Молодец Рон,он всегда не жадничал на пожертвования. А что же алчный гном?
    А где официальное подтверждение, что Роналду хоть кому то помог материально?
    Сначала была деза насчёт его гостиниц, оказалась, что фейк и никому он не собирался помогать. Теперь как то Роналду примазали к Жорже Мендешу. Только из-за того, что он его агент и не более того. Роналду никому не помог!!!!! Он так же как и Месси ограничился словами поддержки.
    Вы хоть новость то читайте, а не только заголовок!!!
    Гей Роналду только фейки пускает, а свою денежку зажал, ну и кто он после этого? Ответ очевиден!!!
    FERIS
    FERIS
    22 марта в 13:47
    Молодец Рон,он всегда не жадничал на пожертвования.
    А что же алчный гном?
    abramjan
    abramjan ответил Князь с офтопа меломана
    22 марта в 13:38
    Кому-то всюду мерещатся князья. Аха-ха)
    холоп без князя не может...но или хотя бы барина)))
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана
    22 марта в 13:13
    Кому-то всюду мерещатся князья. Аха-ха)
    abramjan
    abramjan
    22 марта в 13:12
    а месси тоже поможет...растрясти на новый контракт барселону....
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил Evgeny Moreman
    22 марта в 11:45, ред.
    Самое смешное ,что в России в аптеках и строительных магазинах масок нет ,всё скупили барыги ,не верите идите сами спросите,в СССР за это был бы расстрел и Магадан,а в путинской России это норма.
    Причём тут "путинская" Россия? У нас к примеру в Иркутске Россия маски есть в аптеках, тем более респираторы и прочая похожая продукция в строительных магазинах.
    Ажиотаж и панику создают провокаторы, а многое люди ведутся на весь этот бред и начинают всё скупать.
    К примеру я до сих пор не могу понять почему в Европе и центральных регионах России скупают туалетную бумагу в больших объёмах. За****цы что ли?
    Evgeny Moreman
    Evgeny Moreman
    22 марта в 11:35
    Самое смешное ,что в России в аптеках и строительных магазинах масок нет ,всё скупили барыги ,не верите идите сами спросите,в СССР за это был бы расстрел и Магадан,а в путинской России это норма.
    RUSTY8
    RUSTY8
    22 марта в 11:11
    Очередной фейк
    Аpбитр
    Аpбитр ответил Байкал-38.
    22 марта в 10:21
    Donetsk_the_BEST Сегодня 15:09, редактировал Сегодня 15:13 ответ пользователю Байкал-38 (раскрыть) А, ты из тех кто считает что маски нужны здоровым а не больным... Умом и сообразительностью не отличаешся) Разве фраза "Умом и сообразительностью не отличаешся)" не является оскорблением?
    Да, забанили.
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