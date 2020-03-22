Роналду поможет больницам Португалии в борьбе с коронавирусом

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22 марта 2020, 09:09

Известный агент Жорже Мендеш начал борьбу против эпидемии коронавируса в Португалии.

Функционер закупил 200 тысяч медицинских халатов и 50 тысяч защитных масок, которые он пожертвует больницам в Португалии. Сообщается, что клиенты Мендеша готовы последовать за агентом. Планируется, что в ближайшее время к акции присоединятся футболисты со всего мира. Одним из них станет форвард «Ювентуса» .

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Коронавирус и футбол