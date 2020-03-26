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Агент: «„Реалу“ стоило быть терпеливее в отношении Тео»

сегодня, 06:08

Агент Мануэль Гарсия Квилон поделился мнением о своём клиенте, защитнике «Милана» Тео Эрнандесе.

Тео приехал в «Реал» молодым, и, возможно, им не хватило немного терпения с ним. Вы должны быть очень терпеливыми по отношению к качественным игрокам, и вы должны давать им место [в составе]. Но в «Реале» он мало что получал.

Такие большие клубы, как «Реал», предпочитают уже сформировавшихся футболистов, и это противоречит терпению в отношении молодых игроков.

Поэтому им часто приходится искать своё место в других командах, где у них есть шанс зажечь, как это сделал Тео в «Милане».

Если он будет продолжать в том же духе, то при поддержке клуба может стать одним из лучших левых защитников мира.

Напомним, после трансфера из «Реала» в «Милан» Эрнандес заявил, что перешёл в миланский клуб с целью выиграть Лигу чемпионов.

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Ozabot
Ozabot
сегодня в 11:14
Тео — отличный игрок. Настоящий пахарь. Возможно, грубоват, но для атаки в Италии такой стиль — самое то.
Спасибо Зидану за парня.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 10:44
клубы, как «Реал», предпочитаю уже сформировавшихся футболистов, и это противоречит терпению в отношении молодых игроков.

Че он несет? Как Реал мало кто из ТОП клубов предоставляет столько шансов молодым. Столько талантливой молодежи где еще есть?
milanetto9
milanetto9
сегодня в 09:28
он уже один из лучших на этой позиции
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:53
Тео ещё проявит себя.
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