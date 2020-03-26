Агент: «„Реалу“ стоило быть терпеливее в отношении Тео»

Агент Мануэль Гарсия Квилон поделился мнением о своём клиенте, защитнике «Милана» Тео Эрнандесе.
Тео приехал в «Реал» молодым, и, возможно, им не хватило немного терпения с ним. Вы должны быть очень терпеливыми по отношению к качественным игрокам, и вы должны давать им место [в составе]. Но в «Реале» он мало что получал.
Такие большие клубы, как «Реал», предпочитают уже сформировавшихся футболистов, и это противоречит терпению в отношении молодых игроков.
Поэтому им часто приходится искать своё место в других командах, где у них есть шанс зажечь, как это сделал Тео в «Милане».
Если он будет продолжать в том же духе, то при поддержке клуба может стать одним из лучших левых защитников мира.
Напомним, после трансфера из «Реала» в «Милан» Эрнандес заявил, что перешёл в миланский клуб с целью выиграть Лигу чемпионов.
Спасибо Зидану за парня.
Спасибо Зидану за парня.
Че он несет? Как Реал мало кто из ТОП клубов предоставляет столько шансов молодым. Столько талантливой молодежи где еще есть?
Че он несет? Как Реал мало кто из ТОП клубов предоставляет столько шансов молодым. Столько талантливой молодежи где еще есть?