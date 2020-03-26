Агент: «„Реалу“ стоило быть терпеливее в отношении Тео»

Агент Мануэль Гарсия Квилон поделился мнением о своём клиенте, защитнике «Милана» .

Тео приехал в «Реал» молодым, и, возможно, им не хватило немного терпения с ним. Вы должны быть очень терпеливыми по отношению к качественным игрокам, и вы должны давать им место [в составе]. Но в «Реале» он мало что получал.

Такие большие клубы, как «Реал», предпочитают уже сформировавшихся футболистов, и это противоречит терпению в отношении молодых игроков.

Поэтому им часто приходится искать своё место в других командах, где у них есть шанс зажечь, как это сделал Тео в «Милане».

Если он будет продолжать в том же духе, то при поддержке клуба может стать одним из лучших левых защитников мира.