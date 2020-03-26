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Азар: «Мой первый сезон в „Реале“ оказался тухлым»

сегодня, 03:32

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился впечатлениями от своего первого сезона в мадридском клубе.

Мой первый сезон в «Реале» оказался тухлым. Но не стоит отбрасывать всё. Это был сезон адаптации.

Обо мне будут судить по второму сезону. Моя задача – быть в хорошей форме в следующем сезоне.

В «Реале» хорошая команда. Я познакомился с новыми людьми. Для меня это богатый опыт. Впереди четыре года контракта. Надеюсь, что проведу их в отличной форме.

Вчера стало известно, что Азар и другие футболисты «Реала» по указанию клуба сели на строгие диеты.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 10:46
Если профукает 2й сезоне, на нем поставят крест. Пусть откажется от бабушкиных пирожков и доказывает свое право быть в Реале, иначе станет новым "Бейлом".
Костя Ивлев
Костя Ивлев
сегодня в 09:53
такой пончик бегает по полю это унижение для легендарной команды
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответил vastudio
сегодня в 09:32
Ага))) Не тот клуб он выбрал)) Мог бы на носатого посмотреть.
носатый то заиграл)
milanetto9
milanetto9
сегодня в 09:31
как я и думал в Реале он не заиграет, и травмы тут ни причём просто он не подходит Реалу
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:29
Забавную замену однако произвел Реал. На место отмороженного трудоголика прикупили ленивого обжору.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:00
Честно говоря более чем тухлым но радует то, что сам осознаёт.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:12
даже хуже!!))
beefs
beefs
сегодня в 08:07
Адаптация не затянулась?
vastudio
vastudio
сегодня в 06:04
Ага))) Не тот клуб он выбрал)) Мог бы на носатого посмотреть.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:48
Не отрабатывает вложения
112910415
112910415
сегодня в 05:33
мягко говоря
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:14
Слабак...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:51
Главное чтобы второй не стал таким
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