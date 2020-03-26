Азар: «Мой первый сезон в „Реале“ оказался тухлым»

Полузащитник «Реала» поделился впечатлениями от своего первого сезона в мадридском клубе.

Мой первый сезон в «Реале» оказался тухлым. Но не стоит отбрасывать всё. Это был сезон адаптации.

Обо мне будут судить по второму сезону. Моя задача – быть в хорошей форме в следующем сезоне.

В «Реале» хорошая команда. Я познакомился с новыми людьми. Для меня это богатый опыт. Впереди четыре года контракта. Надеюсь, что проведу их в отличной форме.