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Хенесс: «Не представляю трансферы за € 100 млн в ближайшем будущем»

сегодня, 02:53

Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс убеждён, что пандемия коронавируса ощутимо повлияет на трансферные суммы в футболе.

Не могу представить себе трансферные сделки стоимостью 100 млн евро в ближайшем будущем. Суммы за переход игроков уменьшатся и на протяжении двух-трёх лет будут расти в замедленном темпе, ведь это затронуло все страны. С большой вероятностью, мы увидим новый футбольный мир.

Недавно сообщалось о том, что «Бавария» улаживает последние детали по трансферу вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.

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Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 09:21
Да конечно, ПСЖ, МС, клубы АПЛ чихать хотели.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 08:16
Только если вирус будет бушевать пару лет как чума в 14-м веке, в противном случае через месяц-другой, максимум через полгода все вернётся на круги своя.
VIPded
VIPded
сегодня в 07:04
Еще неизвестно, что с инфляцией будет...(((
ДСА
ДСА
сегодня в 06:45
У англичан такие деньги есть.
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