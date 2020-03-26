Хенесс: «Не представляю трансферы за € 100 млн в ближайшем будущем»

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сегодня, 02:53

Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс убеждён, что пандемия коронавируса ощутимо повлияет на трансферные суммы в футболе.

Не могу представить себе трансферные сделки стоимостью 100 млн евро в ближайшем будущем. Суммы за переход игроков уменьшатся и на протяжении двух-трёх лет будут расти в замедленном темпе, ведь это затронуло все страны. С большой вероятностью, мы увидим новый футбольный мир.

Недавно сообщалось о том, что «Бавария» улаживает последние детали по трансферу вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.