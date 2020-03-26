Мхитарян: «Нынешний футбол „Ромы“ лучше в сравнении с „Арсеналом“ Эмери»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, права на которого принадлежат «Арсеналу», признался, что наслаждается игрой под руководством наставника римлян Паулу Фонсеки.
Философия Эмери отличается от стиля Фонсеки, но здесь я чувствую себя намного лучше, потому что мы играем в лучший футбол, и я считаю, что он мне подходит.
Я предпочитаю футбол Фонсеки, потому что мы играем в очень атакующем стиле, стараясь постоянно держать мяч впереди, и, конечно, такой стиль футбола мне по нраву.
Недавно сообщалось о том, что «Рома» пытается уговорить «Арсенал» снизить цену за Мхитаряна, которого лондонцы готовы отпустить за 25 млн евро.