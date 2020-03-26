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Мхитарян: «Нынешний футбол „Ромы“ лучше в сравнении с „Арсеналом“ Эмери»

сегодня, 05:30

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, права на которого принадлежат «Арсеналу», признался, что наслаждается игрой под руководством наставника римлян Паулу Фонсеки.

Философия Эмери отличается от стиля Фонсеки, но здесь я чувствую себя намного лучше, потому что мы играем в лучший футбол, и я считаю, что он мне подходит.

Я предпочитаю футбол Фонсеки, потому что мы играем в очень атакующем стиле, стараясь постоянно держать мяч впереди, и, конечно, такой стиль футбола мне по нраву.

Недавно сообщалось о том, что «Рома» пытается уговорить «Арсенал» снизить цену за Мхитаряна, которого лондонцы готовы отпустить за 25 млн евро.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:55
Это и ежу понятно.
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