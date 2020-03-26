Мхитарян: «Нынешний футбол „Ромы“ лучше в сравнении с „Арсеналом“ Эмери»

Полузащитник «Ромы» , права на которого принадлежат «Арсеналу», признался, что наслаждается игрой под руководством наставника римлян .

Философия Эмери отличается от стиля Фонсеки, но здесь я чувствую себя намного лучше, потому что мы играем в лучший футбол, и я считаю, что он мне подходит.

Я предпочитаю футбол Фонсеки, потому что мы играем в очень атакующем стиле, стараясь постоянно держать мяч впереди, и, конечно, такой стиль футбола мне по нраву.