Джильи: «Игуаин и Роналду должны были остаться в расположении „Ювентуса“»

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Кобольи Джильи подверг критике нападающих туринского клуба Криштиану Роналду и Гонсало Игуаина, покинувших Италию во время пандемии коронавируса.
Сейчас легко критиковать, но со стороны я не понимаю, почему эти игроки покинули Италию. Надеюсь, они как можно скорее вернутся. Но возобновить работу будет сложно, ведь им ещё предстоит пройти 14-дневный карантин.
Перед отъездом Роналду сказал, что уехал к матери, а теперь показывает фото, как загорает у огромного бассейна.
После сделанной для него уступки Игуаин также поехал к своей матери, другие тоже разъехались то туда, то сюда, и ситуация ухудшилась. Все они должны были остаться в расположении «Ювентуса», как и игроки «Интера».
Я скучаю по Джанни и Умберто Аньелли, по Бониперти, который держал дисциплину в клубе. Помню, как он заставлял стричься футболистов с длинными волосами.
Недавно появилась информация о том, что Роналду может покинуть «Ювентус».
Этот бывший головой соображает, что говорит?!
И я уверен, Роналду не сидит на диване, а держит себя в форме устраивая себе тренировки.
Этот бывший головой соображает, что говорит?!
И я уверен, Роналду не сидит на диване, а держит себя в форме устраивая себе тренировки.
А некоторые даже футболки с изображением гея носят, мне такое даже представить впадлу!!!
А некоторые даже футболки с изображением гея носят, мне такое даже представить впадлу!!!
как одно мешает другому, если дома, где находится мать, есть "огромный бассейн"?
как одно мешает другому, если дома, где находится мать, есть "огромный бассейн"?