Джильи: «Игуаин и Роналду должны были остаться в расположении „Ювентуса“»

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Кобольи Джильи подверг критике нападающих туринского клуба и , покинувших Италию во время пандемии коронавируса.

Сейчас легко критиковать, но со стороны я не понимаю, почему эти игроки покинули Италию. Надеюсь, они как можно скорее вернутся. Но возобновить работу будет сложно, ведь им ещё предстоит пройти 14-дневный карантин.

Перед отъездом Роналду сказал, что уехал к матери, а теперь показывает фото, как загорает у огромного бассейна.

После сделанной для него уступки Игуаин также поехал к своей матери, другие тоже разъехались то туда, то сюда, и ситуация ухудшилась. Все они должны были остаться в расположении «Ювентуса», как и игроки «Интера».

Я скучаю по Джанни и Умберто Аньелли, по Бониперти, который держал дисциплину в клубе. Помню, как он заставлял стричься футболистов с длинными волосами.