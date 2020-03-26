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Джильи: «Игуаин и Роналду должны были остаться в расположении „Ювентуса“»

сегодня, 02:28

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Кобольи Джильи подверг критике нападающих туринского клуба Криштиану Роналду и Гонсало Игуаина, покинувших Италию во время пандемии коронавируса.

Сейчас легко критиковать, но со стороны я не понимаю, почему эти игроки покинули Италию. Надеюсь, они как можно скорее вернутся. Но возобновить работу будет сложно, ведь им ещё предстоит пройти 14-дневный карантин.

Перед отъездом Роналду сказал, что уехал к матери, а теперь показывает фото, как загорает у огромного бассейна.

После сделанной для него уступки Игуаин также поехал к своей матери, другие тоже разъехались то туда, то сюда, и ситуация ухудшилась. Все они должны были остаться в расположении «Ювентуса», как и игроки «Интера».

Я скучаю по Джанни и Умберто Аньелли, по Бониперти, который держал дисциплину в клубе. Помню, как он заставлял стричься футболистов с длинными волосами.

Недавно появилась информация о том, что Роналду может покинуть «Ювентус».

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BagioR
BagioR
сегодня в 07:16
Тот ещё балабол.
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 07:14
Ну да, надо же было приехать в расположение Ювентуса и рискнуть заразиться как заразились Матьюиди и Дибала, которые до этого были здоровы.

Этот бывший головой соображает, что говорит?!

И я уверен, Роналду не сидит на диване, а держит себя в форме устраивая себе тренировки.
Rhysbeck Kapartek
Rhysbeck Kapartek
сегодня в 06:57
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответил dino-hsv
    сегодня в 05:04
    "Перед отъездом Роналду сказал, что уехал к матери, а теперь показывает фото, как загорает у огромного бассейна" как одно мешает другому, если дома, где находится мать, есть "огромный бассейн"?
    Он как крыса первым сбежал. Ещё и пиарится за счёт фейков. Гей одним словом и кумир миллионов.
    А некоторые даже футболки с изображением гея носят, мне такое даже представить впадлу!!!
    Тага Дага
    Тага Дага
    сегодня в 05:02
    Этот петух показывает до чего неприятный тип...типа вы сидите дома,а я плаваю в бассейне,чтобы дразнить. ...маму тоже довел до инсульта своими с походами в Марокко. ..тьфу противная баба...
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 04:18
    Чтобы заболеть?
    dino-hsv
    dino-hsv
    сегодня в 02:56
    "Перед отъездом Роналду сказал, что уехал к матери, а теперь показывает фото, как загорает у огромного бассейна"

    как одно мешает другому, если дома, где находится мать, есть "огромный бассейн"?
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