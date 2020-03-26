Наингголан боится заболеть коронавирусом и заразить жену, у которой рак

Полузащитник «Кальяри» признался, что боится подхватить инфекцию коронавируса и заразить ей жену, у которой была обнаружена раковая опухоль.

Коронавирус — это большая проблема, мы говорим только о нём.

Больницы избегаются, а терапия сдвигается. Мы надеемся, что всё закончится хорошо и как можно быстрее, потому что у Клаудии всё ещё ослабленная иммунная система. Поэтому она избегает больниц. Есть специальные списки, которые определяют, когда она сможет двигаться дальше по очереди.

Теперь, когда я хожу по магазинам, есть риск, что я могу заразиться вирусом. Когда я прихожу домой, то боюсь, что могу передать его ей, но я осторожен и думаю, что всё хорошо. Мы уже прошли через самый сложный период, сейчас дела сдвинулись в правильном направлении.