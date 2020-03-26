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Наингголан боится заболеть коронавирусом и заразить жену, у которой рак

сегодня, 04:00

Полузащитник «Кальяри» Раджа Наигголан признался, что боится подхватить инфекцию коронавируса и заразить ей жену, у которой была обнаружена раковая опухоль.

Коронавирус — это большая проблема, мы говорим только о нём.

Больницы избегаются, а терапия сдвигается. Мы надеемся, что всё закончится хорошо и как можно быстрее, потому что у Клаудии всё ещё ослабленная иммунная система. Поэтому она избегает больниц. Есть специальные списки, которые определяют, когда она сможет двигаться дальше по очереди.

Теперь, когда я хожу по магазинам, есть риск, что я могу заразиться вирусом. Когда я прихожу домой, то боюсь, что могу передать его ей, но я осторожен и думаю, что всё хорошо. Мы уже прошли через самый сложный период, сейчас дела сдвинулись в правильном направлении.

Ранее Наингголан рассказал о том, чем занимается во время карантина.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
max74
max74
сегодня в 09:51
А есть варианты ?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:57
Страх очень плохой товарищ в этой ситуации.
ошалевший
ошалевший ответил Gallardo27
сегодня в 07:13
А нанять курьера, денег нет?
а курьер не человек? тоже больным может быть,как вариант не пересекаться с курьером,оплата авансом и товар у двери оставлять
Gallardo27
Gallardo27
сегодня в 06:05
А нанять курьера, денег нет?
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 04:41, ред.
Healthh!
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