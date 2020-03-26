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Хакими хочет вернуться в «Реал» при условии места в основе

вчера, 18:32

«Реал» хочет вернуть защитника Ашрафа Хакими, который выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

21-летний игрок готов вернуться в стан «сливочных». Однако марокканец ждет гарантии постоянной игровой практики.

«Реал» очень доволен прогрессом Хакими и планирует продать защитника Альваро Одриосолу, который сейчас находится на правах аренды в «Баварии». Сообщается, что «сливочным» будет трудно найти покупателя на 24-летнего испанца, потому что цена на него составляет 40 млн евро.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:55
Одриосолла не стоит 40 лямов. Самый обычный защитник, при этом крайне несерьёзный.

Хакими стоит прийти, хотя бы потому что Карвахаль ещё ни один сезон от звонка до звонка не отыграл, много травм.
ДСА
ДСА
вчера в 19:07
Его игра покажет
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:47, ред.
Место в основе надо заслужить! Не кто тебе гарантий не даст.
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