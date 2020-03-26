Хакими хочет вернуться в «Реал» при условии места в основе

«Реал» хочет вернуть защитника Ашрафа Хакими, который выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.
21-летний игрок готов вернуться в стан «сливочных». Однако марокканец ждет гарантии постоянной игровой практики.
«Реал» очень доволен прогрессом Хакими и планирует продать защитника Альваро Одриосолу, который сейчас находится на правах аренды в «Баварии». Сообщается, что «сливочным» будет трудно найти покупателя на 24-летнего испанца, потому что цена на него составляет 40 млн евро.
Хакими стоит прийти, хотя бы потому что Карвахаль ещё ни один сезон от звонка до звонка не отыграл, много травм.
Хакими стоит прийти, хотя бы потому что Карвахаль ещё ни один сезон от звонка до звонка не отыграл, много травм.