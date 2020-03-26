Хакими хочет вернуться в «Реал» при условии места в основе

1585236720

вчера, 18:32

«Реал» хочет вернуть защитника , который выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

21-летний игрок готов вернуться в стан «сливочных». Однако марокканец ждет гарантии постоянной игровой практики.

«Реал» очень доволен прогрессом Хакими и планирует продать защитника , который сейчас находится на правах аренды в «Баварии». Сообщается, что «сливочным» будет трудно найти покупателя на 24-летнего испанца, потому что цена на него составляет 40 млн евро.