«Барселона» хочет произвести обмен Гризманна на Неймара

«Барселона» пытается осуществить трансфер форварда ПСЖ Неймара.
Сообщается, что каталонцы из-за пандемии коронавируса имеют серьезные финансовые проблемы и предложили сократить зарплату футболистам на 70%. Таким образом, переход Неймара за 180 млн евро сейчас невозможно осуществить. К тому же, если «сине-гранатовые» заплатят такую сумму за 28-летнего бразильца, то это может усилить напряженность в раздевалке клуба.
«Барселона» готова включить в сделку по Неймару нападающего Антуана Гризманна. Отмечается, что каталонцы хотят, чтобы трансфер бразильского игрока не вызвал неприятия со стороны болельщиков. По слухам, Неймар принял решение в любом случае покинуть ПСЖ после окончания нынешнего сезона. Даже возможная победа в Лиге чемпионов не повлияет на его решение. Бразилец будет изо всех сил форсировать переход в «Барселону».
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А папа в курсе??? Он же все время говорит , что Неймар счастлив в ПСЖ?!?
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А папа в курсе??? Он же все время говорит , что Неймар счастлив в ПСЖ?!?
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Вопрос только в том возобновится ли вообще футбол? И в каком финансовом положении будет барса. Им уже сейчас хана, исполненные любовью к клубу лидеры даже на временные уступки не идут, а тут еще неймарчик со своим зверским аппетитом :) На здоровье как говорится.
Вопрос только в том возобновится ли вообще футбол? И в каком финансовом положении будет барса. Им уже сейчас хана, исполненные любовью к клубу лидеры даже на временные уступки не идут, а тут еще неймарчик со своим зверским аппетитом :) На здоровье как говорится.
Лаутаро игрок,как Коутиньо с такими же манерами не взрывными,поэтому в аренду через год,если перейдет.
Зачем предлагать на 70% урезать,хотя бы 6а 20%.Вор Бартомеу мутит,тварь.
Лаутаро игрок,как Коутиньо с такими же манерами не взрывными,поэтому в аренду через год,если перейдет.
Зачем предлагать на 70% урезать,хотя бы 6а 20%.Вор Бартомеу мутит,тварь.
Спросите у неё.🔥🤣.
Спросите у неё.🔥🤣.
Is Монако. Madam Настасья.
Is Монако. Madam Настасья.