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«Барселона» хочет произвести обмен Гризманна на Неймара

вчера, 17:58

«Барселона» пытается осуществить трансфер форварда ПСЖ Неймара.

Сообщается, что каталонцы из-за пандемии коронавируса имеют серьезные финансовые проблемы и предложили сократить зарплату футболистам на 70%. Таким образом, переход Неймара за 180 млн евро сейчас невозможно осуществить. К тому же, если «сине-гранатовые» заплатят такую сумму за 28-летнего бразильца, то это может усилить напряженность в раздевалке клуба.

«Барселона» готова включить в сделку по Неймару нападающего Антуана Гризманна. Отмечается, что каталонцы хотят, чтобы трансфер бразильского игрока не вызвал неприятия со стороны болельщиков. По слухам, Неймар принял решение в любом случае покинуть ПСЖ после окончания нынешнего сезона. Даже возможная победа в Лиге чемпионов не повлияет на его решение. Бразилец будет изо всех сил форсировать переход в «Барселону».

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Все комментарии
Чaки
Чaки
сегодня в 00:55
Гризманна даже не продают, его меняют. Стоило ради этого переходить в Барселону, которая рассыпается, разваливается, тонет, чтобы потом его меняли по бартеру. Нет ума-выгребай.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:34
По слухам, Неймар принял решение в любом случае покинуть ПСЖ после окончания нынешнего сезона.
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А папа в курсе??? Он же все время говорит , что Неймар счастлив в ПСЖ?!?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Медив
вчера в 23:03
Угу, или Педро
Отомстили за прошлый контр-комментарий по поводу Педро ?
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 23:00


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Nazi
Nazi
вчера в 22:45
Лично я буду только рад такому обмену, ЧМ на симулянта-иждивенца :)

Вопрос только в том возобновится ли вообще футбол? И в каком финансовом положении будет барса. Им уже сейчас хана, исполненные любовью к клубу лидеры даже на временные уступки не идут, а тут еще неймарчик со своим зверским аппетитом :) На здоровье как говорится.
NOVA
NOVA
вчера в 22:43
нифига себе придумали обмен, вообще никак не равнозначный!! ну если только гризма +100 лямов = неймар, тогда да я думаю!!
Медив
Медив ответил Юрий Сенатов 1
вчера в 22:04
Гризманн - один из десятка себе подобных. Неймар - штучный товар, несмотря на свое, порой клоунское, поведение. "Барселона" - супер-клуб, которому, как воздух, необходим этот штучный товар, потому что: Суарес - на излете, Месси - потихонечку дряхлеющий, но по-прежнему великолепный хавбек, который через пару лет может уйти в небытие. Из команды, но не из памяти болельщиков. Кто сможет обострять игру и забивать как в ближайшем, так и в недалеком будущем? Только Неймар!
Угу, или Педро
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:03
Гризманн - один из десятка себе подобных. Неймар - штучный товар, несмотря на свое, порой клоунское, поведение. "Барселона" - супер-клуб, которому, как воздух, необходим этот штучный товар, потому что: Суарес - на излете, Месси - потихонечку дряхлеющий, но по-прежнему великолепный хавбек, который через пару лет может уйти в небытие. Из команды, но не из памяти болельщиков. Кто сможет обострять игру и забивать как в ближайшем, так и в недалеком будущем? Только Неймар!
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 20:54
Не удастся блокировка Французы не Шурики.
barcamilan
barcamilan
вчера в 20:53
лучше гризманн, чем петух
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:28
Они вынуждены купить Неймара а то останутся и без Месси и 10 лет будут в середняках.
Лаутаро игрок,как Коутиньо с такими же манерами не взрывными,поэтому в аренду через год,если перейдет.
Зачем предлагать на 70% урезать,хотя бы 6а 20%.Вор Бартомеу мутит,тварь.
Ravshan878
Ravshan878 ответил Fаntоmаs
вчера в 20:05
Привет. Она сама выбирает.
Спросите у неё.🔥🤣.
Стеллс
Стеллс ответил ЮЗИК
вчера в 19:56, ред.
Барса как одержимая с этим Неймаром
Не Барса,а журналисты.Барселона ищет молодого напа на замену Суаресу.Об этом оффициально было объявлено.Кроме Лаутаро ещё двое в списке и нападающий будет куплен летом.Про Неймара пишут только какие-то источники,при чём одно и тоже.А так как за деньги уж совсем глупо звучит,они придумывают эти обмены.
Fаntоmаs
Fаntоmаs ответил Ravshan878
вчера в 19:55
Misses вы из какой Княжество ? Is Монако. Madam Настасья.
она моя
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:31
Барса как одержимая с этим Неймаром
Ravshan878
Ravshan878 ответил Нaстасья
вчера в 19:17
Misses вы из какой Княжество ?
Is Монако. Madam Настасья.
112910415
112910415
вчера в 19:12
Быть по сему
shlomo
shlomo
вчера в 19:09
Шило на мыло....
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 19:07
Но но три Короля.Не реально. Месси единственный Король. Гипитит ураа..! Гипитит ураа!
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:57
Будет ли толк!
andrefino13
andrefino13
вчера в 18:39
Месси нагибает Барсу, видимо и отказ на понижение зарплаты, как ультиматум... Месси - это "собака на сене", это более очевидно в сборной Аргентины, в Барсе не так заметно...
drug01
drug01
вчера в 18:37
Это мартовская шутка!!!!
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:21
"Кем-то сообщается, что по слухам..."
Нaстасья
Нaстасья
вчера в 18:21
Неймар-Месси-Суарес, вернем супертрио!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:18
Многовато хлопот из-за этого клоуна...
particular
particular
вчера в 18:11, ред.
Надо было Нею, в своё время, включать нужное зажигание, - тогда не пришлось бы, нынче, пробовать обойти события на форсаже...
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 18:08
Рад за Гризманна!
ДСА
ДСА
вчера в 18:06
Бразильский нытик уже достал.
VIPded
VIPded
вчера в 18:04
Гризманн как сдача от сделки только годится... Тяжела судьба предателя...)))
Fаntоmаs
Fаntоmаs
вчера в 18:01
Давно пора вернуть Неймара. А Гризмана и Дембеле продать, шлак.
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