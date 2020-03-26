«Барселона» хочет произвести обмен Гризманна на Неймара

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вчера, 17:58

«Барселона» пытается осуществить трансфер форварда ПСЖ Неймара.

Сообщается, что каталонцы из-за пандемии коронавируса имеют серьезные финансовые проблемы и предложили сократить зарплату футболистам на 70%. Таким образом, переход Неймара за 180 млн евро сейчас невозможно осуществить. К тому же, если «сине-гранатовые» заплатят такую сумму за 28-летнего бразильца, то это может усилить напряженность в раздевалке клуба.