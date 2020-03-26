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«Челси» продаст Эмерсона и Мозеса ради покупки правого защитника

вчера, 15:12

По информации зарубежных СМИ, «Челси» намерен продать хавбека Виктора Мозеса и защитника Эмерсона Палмьери.

Сообщается, что тренерский штаб и руководство лондонского клуба не видят Мозеса и Палмьери в команде и готовы рассмотреть предложения по их приобретению. Отмечается, что Эмерсон за 2 года так и не смог стать игроком стартового состава «Челси». Мозес, на данный момент выступающий на правах аренды в «Интере», не вписывается в нынешнюю модель игры «синих».

В свою очередь вырученные с продажи деньги, «Челси» собирается пустить на покупку правого защитника.

Также ранее появилась информация об интересе «Челси» к форварду «Реала» Луке Йовичу.

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VIPded
VIPded
вчера в 15:41
Много за них не дадут...
dimagas2
dimagas2
вчера в 15:20
Не хватит бабла. Мозес и Эмерсон на двоих может 30 млн стоят.
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