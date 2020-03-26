Лэмпард хочет видеть Доннарумму в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет видеть в своей команде вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. Не исключено, что ряды «синих» по окончании сезона покинет голкипер Кепа Аррисабалага. Лэмпард считает, что Доннарумма является достойной заменой для Кепы, сообщает источник со ссылкой на Calciomercato.
Контракт Доннаруммы с «Миланом» действует до июня 2021 года. Отмечается, что сумма трансфера вратаря может составить 60 миллионов евро.
Напомним, ранее сообщалось, что «Милан» готов продать Доннарумму.