Лэмпард хочет видеть Доннарумму в «Челси»

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вчера, 17:22

Главный тренер «Челси» хочет видеть в своей команде вратаря «Милана» . Не исключено, что ряды «синих» по окончании сезона покинет голкипер . Лэмпард считает, что Доннарумма является достойной заменой для Кепы, сообщает источник со ссылкой на Calciomercato.

Контракт Доннаруммы с «Миланом» действует до июня 2021 года. Отмечается, что сумма трансфера вратаря может составить 60 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что «Милан» готов продать Доннарумму.