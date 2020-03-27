ГлавнаяНовости

Ривалдо: «Не говорил с Роналдиньо с момента его ареста. Переживаю за него»

сегодня, 08:16

Экс-нападающий сборной Бразилии Ривалдо поддержал бывшего товарища по национальной команде Роналдиньо, который находится в тюрьме в Парагвае по обвинению в нахождении в стране по поддельным документам:

Не разговаривал с Роналдиньо с момента его ареста. Читал об этом с грустью, потому что это плохо сказывается на его репутации. Это темная глава в его прекрасной истории.

Он является отличным человеком, который любит всех. Тяжело понять, что произошло в этой ситуации с паспортом. Переживаю за него и надеюсь, что он сможет стать только сильнее.

Ранее бывший форвард «Барселоны» Самюэль Это’О также поддержал Роналдиньо.

Все новости
Другие материалы по теме
Кафу: «Даже Месси не может сравниться с Неймаром»
Сегодня, 11:31 Комментарии0
Агент Исаев: «Больше доверяю белорусской медицине, чем российской»
Сегодня, 09:58 Комментарии4
Ван де Бек: «Абдельхак Нури мог стать топ-игроком»
Сегодня, 09:49 Комментарии0
Динга: «Решение играть в футбол в Беларуси принято на уровне президента»
Сегодня, 09:41 Комментарии3
Р. Карлос: «Неймар давно был бы в „Реале“, если бы это зависело от меня»
Сегодня, 09:11 Комментарии9
Годин сдал отрицательный анализ на COVID-19 и улетел в Уругвай
Сегодня, 09:00 ВидеоКомментарии0
Обсудить
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:43
Какой смысл в поддельном паспорте если весь мир знает тебя в лицо? Тут Рону не помогла бы и пластическая хирургия..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100