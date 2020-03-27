Ривалдо: «Не говорил с Роналдиньо с момента его ареста. Переживаю за него»

Экс-нападающий сборной Бразилии Ривалдо поддержал бывшего товарища по национальной команде Роналдиньо, который находится в тюрьме в Парагвае по обвинению в нахождении в стране по поддельным документам:

Не разговаривал с Роналдиньо с момента его ареста. Читал об этом с грустью, потому что это плохо сказывается на его репутации. Это темная глава в его прекрасной истории.

Он является отличным человеком, который любит всех. Тяжело понять, что произошло в этой ситуации с паспортом. Переживаю за него и надеюсь, что он сможет стать только сильнее.