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Артета рассказал о том, как проходила болезнь коронавируса

сегодня, 06:29

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета, вылечившийся от коронавируса, рассказал о том, как протекала болезнь.

Сейчас я чувствую, что полностью выздоровел. Это правда, что, когда нам позвонили из клуба и сказали, что мы могли заразиться вирусом от владельца «Олимпиакоса», у меня уже появились симптомы. Я чувствовал, что в моём организме что-то не так.

С точки зрения симптомов, в моём случае вирус протекал обыкновенно. Три-четыре дня было тяжеловато, высоковатая температура, сухой кашель и дискомфорт в груди.

Сложность заключалась в том, что я живу не один, у меня дома трое детей, и я был обеспокоен. Моя жена и няня тоже прошли через это. Слава богу, у детей ничего не было. Теперь все мы в полном порядке.

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