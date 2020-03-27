Устари: «Если Месси не выиграет чемпионат мира, это будет несправедливо»

Бывший вратарь сборной Аргентины отметил, что его соотечественник, форвард «Барселоны» очень переживает за национальную команду.

Без сомнений, футбол будет несправедлив к Месси, если он не станет чемпионом мира.

Сомневаться в [преданности] Месси – это нонсенс. Дела могут идти плохо или хорошо, но я могу сказать, что видел, как он плакал словно ребёнок, из-за того что происходило в сборной. Представьте себя в его шкуре, это очень тяжело.

Я помню, как подошёл к Месси после вылета Аргентины из Кубка Америки-2011 и впервые увидел его таким опустошённым.