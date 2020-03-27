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Устари: «Если Месси не выиграет чемпионат мира, это будет несправедливо»

сегодня, 06:50

Бывший вратарь сборной Аргентины Оскар Устари отметил, что его соотечественник, форвард «Барселоны» Лионель Месси очень переживает за национальную команду.

Без сомнений, футбол будет несправедлив к Месси, если он не станет чемпионом мира.

Сомневаться в [преданности] Месси – это нонсенс. Дела могут идти плохо или хорошо, но я могу сказать, что видел, как он плакал словно ребёнок, из-за того что происходило в сборной. Представьте себя в его шкуре, это очень тяжело.

Я помню, как подошёл к Месси после вылета Аргентины из Кубка Америки-2011 и впервые увидел его таким опустошённым.

Напомним, недавно Месси выделил 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:26
Месси, если он хочет трофеев со сборной, должен посмотреть на свою игру со стороны. Посмотреть критически. Даже Пеле был способен на это.
Gelious
Gelious
сегодня в 09:38
Ну вот откуда такие сектанты берутся? Даже сектанты португала в целом-то признают, что никто ничего Роналду не должен, тот сам пахать должен больше всех. И в противовес этому постоянные подобные интервью про Месси. Все должны, все дайте ему. А разбирать, почему это у Месси так вышло, они не очень-то хотят. Просто дайте и все.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:41
Судя по всему не выиграет
cska minus
cska minus ответил VAN ARM
сегодня в 08:27, ред.
Ха ха, прям как у коней. Вроде команда молодая, бежит, а на воротах дыра, которая подводит всю команду.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:39
Месси может и наиграл на звание чемпиона Мира, а вот сборная... А выигрывает прежде всего команда. Выводы напрашиваются сами собой. Смирись, Лионель...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:20
Значит не судьба..
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 07:09
может ему хотя бы что-то местячковое выиграть? :)
а то позади криша пыль глотает :)
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 07:06
А ведь не выиграет
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:59, ред.
от чего же?? даже месси один -пустышка))))))) побеждает команда! а из за месси её нет!!
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