ГлавнаяНовости

Карагунис: «Каррера – отличный тренер»

сегодня, 03:55

Экс-полузащитник сборной Греции Георгиос Карагунис поделился мнением о бывшем наставнике «Спартака» Массимо Каррере, который ныне возглавляет АЕК. В связи с пандемией коронавируса и приостановлении спортивных мероприятий в Греции игры афинского клуба прервались на 13-матчевой беспроигрышной серии во всех турнирах. После ничьей с «Панионисом» в 26-м туре подопечные Карреры занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Греции.

Каррера — отличный тренер. Он очень здорово стартовал в АЕКе. После его прихода команда практически не проигрывает и высоко поднялась в турнирной таблице. Но сложно прогнозировать, как будет развиваться его дальнейшая карьера. Не всё зависит только от Массимо. Многое решится, когда станет понятно, какие игроки придут в клуб на будущий сезон.

Все новости
Другие материалы по теме
Кафу: «Даже Месси не может сравниться с Неймаром»
Сегодня, 11:31 Комментарии0
Агент Исаев: «Больше доверяю белорусской медицине, чем российской»
Сегодня, 09:58 Комментарии3
Ван де Бек: «Абдельхак Нури мог стать топ-игроком»
Сегодня, 09:49 Комментарии0
Динга: «Решение играть в футбол в Беларуси принято на уровне президента»
Сегодня, 09:41 Комментарии3
Р. Карлос: «Неймар давно был бы в „Реале“, если бы это зависело от меня»
Сегодня, 09:11 Комментарии9
Годин сдал отрицательный анализ на COVID-19 и улетел в Уругвай
Сегодня, 09:00 ВидеоКомментарии0
Обсудить
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:56
в России это многие понимают
но не все, к сожалению !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100