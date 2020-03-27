Карагунис: «Каррера – отличный тренер»

Экс-полузащитник сборной Греции Георгиос Карагунис поделился мнением о бывшем наставнике «Спартака» Массимо Каррере, который ныне возглавляет АЕК. В связи с пандемией коронавируса и приостановлении спортивных мероприятий в Греции игры афинского клуба прервались на 13-матчевой беспроигрышной серии во всех турнирах. После ничьей с «Панионисом» в 26-м туре подопечные Карреры занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Греции.
Каррера — отличный тренер. Он очень здорово стартовал в АЕКе. После его прихода команда практически не проигрывает и высоко поднялась в турнирной таблице. Но сложно прогнозировать, как будет развиваться его дальнейшая карьера. Не всё зависит только от Массимо. Многое решится, когда станет понятно, какие игроки придут в клуб на будущий сезон.
но не все, к сожалению !
но не все, к сожалению !