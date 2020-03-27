Карагунис: «Каррера – отличный тренер»

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сегодня, 03:55

Экс-полузащитник сборной Греции поделился мнением о бывшем наставнике «Спартака» , который ныне возглавляет АЕК . В связи с пандемией коронавируса и приостановлении спортивных мероприятий в Греции игры афинского клуба прервались на 13-матчевой беспроигрышной серии во всех турнирах. После ничьей с «Панионисом» в 26-м туре подопечные Карреры занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Греции.