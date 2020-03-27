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Спадафора: «Прогноз о возобновлении Серии А 3 мая был слишком оптимистичен»

сегодня, 07:53

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора опроверг свои слова о возобновлении Серии А, сказанные 18 марта.

Прогнозы, которые заставили нас считать, что мы сможем возобновить спортивные мероприятия в конце апреля или в мае, были слишком оптимистичными, учитывая развитие чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

Могу с уверенностью сказать, что, если определённый турнир вообще возобновится, то обязательно будет проходить при пустых трибунах. У меня есть некоторые сомнения относительно даты 3 мая. К сожалению, очень часто нам приходится подстраиваться под ситуацию с эпидемией.

Окончательное решение будет за Федерацией футбола. Но чемпионат вряд ли сможет возобновиться в начале мая. Федерация может решить отложить матчи до конца лета, я читал предложения об июле и августе, но ситуация сложная.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 09:07
очень жаль, но скорее всего уже не смогут доиграть этот турнир....
ДСА
ДСА
сегодня в 08:39
Тут и 3 июня под вопросом.
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