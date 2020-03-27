«Ювентус» готов предложить Марсело 4-летний контракт

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вчера, 20:19

«Ювентус» попытается летом заполучить в свои ряды защитника «Ювентуса» Марсело. Туринский клуб готов предложить 31-летнему бразильцу контракт на четыре года.

Ранее сообщалось, что «Реал» уже занят поисками замены для Марсело.