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«Ювентус» готов предложить Марсело 4-летний контракт

вчера, 20:19

«Ювентус» попытается летом заполучить в свои ряды защитника «Ювентуса» Марсело. Туринский клуб готов предложить 31-летнему бразильцу контракт на четыре года.

Ранее сообщалось, что «Реал» уже занят поисками замены для Марсело.

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Все комментарии
neomessi
neomessi
сегодня в 01:32
Почему на 4?
Можно смело на 10 лет. Он до 40 лет в юве спокойно может играть!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 00:37
Пускай ещё Бензема с модричем заберут.
Lucky luciano
Lucky luciano
вчера в 21:58
Марсело уже года два как никакой,пусть заканчивает карьеру в Реале
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 21:43
Деньги на ветер! Не думаю что президент Аньели настолько глуп чтобы подписать его!
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 21:36
Ювеееее...хватит одного петуха.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:14
Будет жалко если уйдёт, но от такого не отказываются.
ДСА
ДСА
вчера в 20:49
Похоже пустая трата денег.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 20:28
Что там происходит. ...какой Марсело,это старенье...плюс симулянт,там одного хватает. ...я не верю в это.
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