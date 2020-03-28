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Бубнов назвал лучших фланговых полузащитников РПЛ

сегодня, 17:14

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, кого считает лучшими фланговыми полузащитниками в российской Премьер-Лиге:

Прежде всего, конечно, выбираю Влашича, который стал самым настоящим лидером ЦСКА. Он универсальный футболист, здорово играет в пас, владеет отличным ударом, забивной. Его преимущество еще и в том, что он универсал и может сыграть на любой позиции в атаке. Для армейцев это отличное приобретение. 16 млн евро себя оправдывают.

Второй голос отдал бы Вандерсону. Он ведущий игрок «Краснодара»: работает на большой скорости, может как забить, так и отдать пас. Также бразилец отличается работоспособностью. В атаке «быков» он играет важнейшую роль. Да, статистика у него не самая впечатляющая (2+2 по системе «гол плюс пас»), но это связано с тем, что в «Краснодаре» нагрузка на атакующих футболистов распределяется равномерно. Там каждый может забить.

Если же ориентироваться на статистику, то я бы выбрал еще Алексея Ионова (5+7 по системе «гол плюс пас»). Он очень сильно прибавил, стал лидером «Ростова», проявляет себя в сборной. Как и Влашич, он может сыграть на разных позициях, выполняет много черновой работы. Ионов здорово взаимодействует с другими полузащитниками и грамотно подключается в атаку, создавая численное преимущество. Данные у него всегда были хорошие, но раньше, когда он был молодой, то периодически лихачил, нарушал режим. Теперь, видимо, взялся за ум, футбол у него вышел на первый план. 

Ранее Бубнов назвал лучшего левого защитника РПЛ

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:42
Выбор неплохой
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:55
что то давно не слышали нашего гуру))) но согласен)
drug01
drug01
сегодня в 18:17
Это сообщение от Бубнова ждали давно,совсем эксперт потерялся в футболе!
Faustello
Faustello ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:50
На меня из атакующих полузащитников большее впечатление произвёл Бакаев.... Несомненно открытие сезона.... Странно что Бубнов его незаприметил...
Да, пожалуй в тройку он точно вошёл бы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:21, ред.
На меня из атакующих полузащитников большее впечатление произвёл Бакаев....
Несомненно открытие сезона....
Странно что Бубнов его незаприметил...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:20
Пожалуй соглашусь с экспертом, выбор не велик.
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