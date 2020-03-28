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Барков: «Все время сидеть дома, безусловно, очень тяжело»

сегодня, 14:27

Нападающий «Химок» Дмитрий Барков рассказал о том, как он переносит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса.

Мы перешли на индивидуальную работу, тренируемся дома. Медицинский штаб проинструктировал команду. Поначалу продолжали тренироваться в штатном режиме, но сейчас все стадионы закрыты. Ждем улучшения ситуации.

Психологически непросто. Мы же так здорово играли в первых весенних матчах, а теперь непонятно, когда снова сможем выйти на поле. Форма пойдет на спад, придется ее заново набирать. Ничего хорошего в этом, разумеется, нет.

Все клубы приостановили свою деятельность — здоровье людей важнее. В настоящий момент возможности для командных тренировок в обычном режиме нет. Вся страна, по сути, на карантине. Ждем дальнейших указаний.

Вообще-то, жесткого карантина в «Химках» нет, выходить из дома пока разрешают. Я даже тренируюсь на улице, подальше от людей. А все время сидеть дома, безусловно, очень тяжело. Особенно когда есть ребенок. Если объявят тотальный карантин, даже не знаю, как пройду через это испытание.

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Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 14:33
пстхологический облом
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