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Кашшаи: «РФС планирует ввести новую образовательную программу»

сегодня, 16:39

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о подготовке судей в условиях карантина из-за коронавируса.

С начала этого года департамент информационных технологий РФС планирует ввести новую образовательную программу. Арбитры вовлечены в этот проект, платформа практически готова. Каждый день я жду от РФС сигнал, когда мы сможем начать использовать ее. Эта программа прекрасно подходит для обучения в режиме онлайн. На данный момент это единственный способ, так как мы не можем приглашать арбитров на семинары. Когда платформа будет готова, надеюсь, через пару дней это случится, мы сможем загрузить в нее клипы матчей чемпионата России, международных матчей, чтобы анализировать, держать арбитров в тонусе. Когда образовательная программа будет готова, мы сможем проходить тесты. Будем заниматься в таком же режиме, как это сейчас делают школьники и студенты.
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