Понсе — о паузе: «Здоровье людей важнее всего»

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сегодня, 15:54

Нападающий «Спартака» рассказал о своем отношении к паузе в чемпионате из-за эпидемии коронавируса.

Это непростой момент для всех, вопрос очень деликатный. Я нахожусь дома и выполняю задания, которые нам присылают тренеры по физподготовке, чтобы быть в хорошей форме, когда все вернется на круги своя. Не переживаю из-за того, что ушли на паузу в хорошей форме. Здоровье людей важнее всего. Нам нужно пережить эту ситуацию как можно более безопасно. Когда все это закончится, мы вернемся в хорошей форме.

Ранее Понсе рассказал о том, как решился на переход в московский клуб.