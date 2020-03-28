Кавазашвили — о Селихове: «Вратарь должен играть, а не сидеть на скамейке»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поддержал вратаря «красно-белых» .

Любое повреждение, которое бывает у футболиста, особенно в области ведущей мышцы ноги, руки, предплечья, тем более у вратарей – это очень сложная травма. И на восстановление уходит много времени. Я припоминаю травму Эдика Стрельцова, нашего легендарного футболиста, у которого был разорван ахилл на ноге. Он долго болел, не мог играть. И только после того, как у него все основательно зажило, ему разрешили выходить на поле.

А в случае с Селиховым, конечно, все не так просто. У него поврежден ахилл на прыжковой ноге. Левой или правой — не имеет значения. Для любого вратаря – такая травма особенно серьезна. Я помню, когда Селихов появился в «Спартаке». Тогда меня часто спрашивали о нем, о его перспективах. Причем нередко вопрос задавался прямо: можно ли его считать прямым конкурентом Игоря Акинфеева в сборной? Отвечал: по своим данным он года через два должен занять место основного вратаря. А потом у него случилась травма, долгое лечение, вроде бы восстановился, но — опять травма. Сейчас он опять на пути к восстановлению. Но я и тогда сказал, и сейчас, думаю, надо повторить, что ему все-таки надо не сидеть на скамейке запасных, а играть. Не получится в «Спартаке», значит, надо искать вариант с другой командой. Где бы он был основным вратарем. Потому что вратарь должен играть. Вспоминаю, как в запасе у Льва Ивановича Яшина был прекрасный запасной вратарь – Владимир Беляев. Однако, он запасным так и остался. Подобных случаев из футбольной истории можно привести немало.