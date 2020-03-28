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Муту: «Хотел купить себе дорогую машину после случая с Вьери»

сегодня, 17:21

Бывший нападающий «Интера» Адриан Муту рассказал, как хотел купить себе дорогую машину после случая с Кристианом Вьери.

После того как я перешел в «Интер», мне выдали машину. Я ехал по шоссе, ко мне подъехал Вьери. У него был «Феррари». Он посмотрел на меня, посмеялся и уехал прочь. Через 15 минут я приехал на базу и хотел припарковаться рядом с его машиной, но он сказал мне, что здесь можно оставлять только «Феррари» или «Ламборгини». 

В результате мне пришлось ехать на третью парковку и затем идти пешком до поля. Когда я вернулся домой, то позвонил агенту и спросил его о первой зарплате, потому что там хотели видеть только «Феррари» и «Ламборгини».

Напомним, что Муту в январе возглавил молодежную сборную Румынии.

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