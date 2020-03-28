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Энрике: «Работая в „Барсе“, я не мог сказать Месси, как ему нужно играть»

вчера, 21:16

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике, в прошлом возглавлявший «Барселону», рассказал о совместной работе с лидером каталонского клуба Лионелем Месси.

Что касается тренировок Месси, то я не мог сказать ему, как нужно обводить, пасовать или наносить удар, потому что он художник. Работая с Лионелем, нужно было всего лишь давать инструкции относительно прессинга и позиции на поле, так как больше ему ничего не требовалось.

Ранее Энрике заявил, что хочет выиграть чемпионат Европы со сборной Испании.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
вчера в 23:46
Энрике как игрок был гораздо слабее чем Леонель, так что Месси возможно надо только в зоны ставить и действительно обьяснять про общекомандный прессинг, остальное он сам лучше придумает.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:45
Боялся наверное???
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 22:45
Тренеры не знают что ему говорит. ...ну любой тренер знает :против Месси нет тактики.
explay-
explay- ответил 311
вчера в 22:09
Зато Месси мог сказать, как тебе нужно тренировать!)
Месси даже в этом деле лучший, после Месси Энрике позвали в сборную Испании!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил 311
вчера в 21:48
Зато Месси мог сказать, как тебе нужно тренировать!)
Ты прав,Месси всех тренеров учить тренировать,кто не дотягивает увольняет.
112910415
112910415
вчера в 21:44
А кто бы мог ?
мангo
мангo
вчера в 21:38
Ну хоть понимал это.
311
311
вчера в 21:22
Зато Месси мог сказать, как тебе нужно тренировать!)
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