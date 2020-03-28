Энрике: «Работая в „Барсе“, я не мог сказать Месси, как ему нужно играть»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике, в прошлом возглавлявший «Барселону», рассказал о совместной работе с лидером каталонского клуба Лионелем Месси.
Что касается тренировок Месси, то я не мог сказать ему, как нужно обводить, пасовать или наносить удар, потому что он художник. Работая с Лионелем, нужно было всего лишь давать инструкции относительно прессинга и позиции на поле, так как больше ему ничего не требовалось.
Ранее Энрике заявил, что хочет выиграть чемпионат Европы со сборной Испании.