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Огбонна: «Англия недооценила проблему коронавируса, смеясь над Италией»

вчера, 20:13

Защитник «Вест Хэма» Анжело Огбонна поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Англии и Италии:

В Англии сначала отнеслись к этому со скептицизмом. Они недооценили эту проблему. Поначалу в Англии смеялись над Италией, думая, что мы раздули проблему коронавируса.

Я, живя в Лондоне, сразу обеспокоился. Здесь тоже люди переживали. Супермаркеты опустели, на улицах стало меньше людей и подобное. Однако Лондон — это не вся Англия. Ждем указаний от АПЛ, что будет дальше. Сейчас беспокойство усилилось, потому что заболел премьер-министр Борис Джонсон.

Ранее Огбонна раскритиковал руководство АПЛ

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112910415
112910415
вчера в 21:49
И это урок для всех
мангo
мангo
вчера в 20:34
И не только в Англии...
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