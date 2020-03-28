Огбонна: «Англия недооценила проблему коронавируса, смеясь над Италией»

Защитник «Вест Хэма» поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Англии и Италии:

В Англии сначала отнеслись к этому со скептицизмом. Они недооценили эту проблему. Поначалу в Англии смеялись над Италией, думая, что мы раздули проблему коронавируса.