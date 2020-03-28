Огбонна: «Англия недооценила проблему коронавируса, смеясь над Италией»

Защитник «Вест Хэма» Анжело Огбонна поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Англии и Италии:
В Англии сначала отнеслись к этому со скептицизмом. Они недооценили эту проблему. Поначалу в Англии смеялись над Италией, думая, что мы раздули проблему коронавируса.
Я, живя в Лондоне, сразу обеспокоился. Здесь тоже люди переживали. Супермаркеты опустели, на улицах стало меньше людей и подобное. Однако Лондон — это не вся Англия. Ждем указаний от АПЛ, что будет дальше. Сейчас беспокойство усилилось, потому что заболел премьер-министр Борис Джонсон.
Ранее Огбонна раскритиковал руководство АПЛ.