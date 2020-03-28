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Каррагер: «Насмешки над тренерами отвратительны и позорны»

сегодня, 19:46

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер порассуждал о работе тренера в футболе:

Страх неудачи не заставил меня отказаться от тренерской карьеры. Однако обращаю внимание на такое. Я провел не отличную, но хорошую карьеру футболиста. Наверное, есть сотни игроков, у которых она сложилась лучше.

Иногда думаю, что насмешки над тренерами отвратительны и позорны. Такое ощущение, что если ты не стал Фергюсоном, Клоппом или Гвардиолой, то ты неудачник. В АПЛ есть тренеры, которые ничего не выиграли, но работали в нескольких командах английской Премьер-Лиги. Если ты тренировал три-четыре клуба АПЛ, то это можно считать хорошей тренерской карьерой.

Люди иногда забывают, что существуют обстоятельства, из-за которых невозможно выиграть трофей тренеру.

Ранее Каррагер составил символическую сборную сезона АПЛ

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сегодня в 20:05
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