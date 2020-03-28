Степанович: «Йович делает всё, чтобы разрушить свою карьеру!»

Бывший главный тренер «Атлетика», «Айнтрахта» и «Байера» Драгослав Степанович подверг критике поступок «Реала» . Игрок нарушил карантин, улетев из Мадрида в Сербию к своей подруге.

Этот парень делает все, чтобы разрушить свою карьеру! Лука работает против самого себя! Ему повезло, что Ади Хюттер дал ему шанс в «Айнтрахте», а затем он перешел в «Реал», оформив крупнейший трансфер в истории Сербии.

Не могу поверить, что парень делает это сам с собой. Я читал сербские газеты и знаю о его жизни в прошлом, знаю о его жертвах. Он спал с отцом в машине, чтобы утром потренироваться в «Црвене Звезде». А теперь происходит вот это...

Ему говорят, что действует карантин, а он делает вид, что он не понял! Ему лучше молчать и ничего не говорить. Не могу поверить в это.