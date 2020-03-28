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Степанович: «Йович делает всё, чтобы разрушить свою карьеру!»

вчера, 20:13

Бывший главный тренер «Атлетика», «Айнтрахта» и «Байера» Драгослав Степанович подверг критике поступок «Реала» Луки Йовича. Игрок нарушил карантин, улетев из Мадрида в Сербию к своей подруге.

Этот парень делает все, чтобы разрушить свою карьеру! Лука работает против самого себя! Ему повезло, что Ади Хюттер дал ему шанс в «Айнтрахте», а затем он перешел в «Реал», оформив крупнейший трансфер в истории Сербии.

Не могу поверить, что парень делает это сам с собой. Я читал сербские газеты и знаю о его жизни в прошлом, знаю о его жертвах. Он спал с отцом в машине, чтобы утром потренироваться в «Црвене Звезде». А теперь происходит вот это...

Ему говорят, что действует карантин, а он делает вид, что он не понял! Ему лучше молчать и ничего не говорить. Не могу поверить в это.

Ранее скандальную ситуацию прокомментировал отец Йовича. 

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Все комментарии
Stanislav Stanislavovich
Stanislav Stanislavovich
вчера в 23:59
Не знаю почему, но я бы хотел посмотреть на него в футболке Ромы!
рус фан
рус фан
вчера в 23:51
Йовичу конечно не везет после перехода в Реал, много штанг и перекладин, отмененные голы, но будем надеяться что неудачи отступят и он преобразится.
112910415
112910415
вчера в 20:40
Вопросы,конечно,возникают ..
Зидан 1972
Зидан 1972
вчера в 20:35
Прав Драгослав!Он кроме перехода в лучший клуб мира ничего и не добился!Надо изо всех сил постараться !
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