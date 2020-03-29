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Пикфорд: «Хорошо находиться дома»

сегодня, 08:40

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд рассказал, что во время паузы в АПЛ, вызванной пандемией коронавируса, он и его партнеры по команде поддерживают связь в WhatsApp. Вместе с тем, по словам голкипера, в последнее время футболисты «ирисок» больше времени уделяют семьям.

В последнее время там (в WhatsApp – ред.) довольно тихо. Мы все просто проводим время с нашими семьями, поскольку из-за футбола мы видимся с родными не так уж часто. Хорошо находиться дома, потому что я по-настоящему не был дома уже несколько лет.

Отметим, что ранее полузащитник «Ман Юнайтед» Джесси Лингард рассказал о своих занятиях во время паузы в АПЛ.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:03
У кого деньги есть, тем хорошо.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:50
Нет худа без добра...
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