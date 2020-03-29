Пикфорд: «Хорошо находиться дома»

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сегодня, 08:40

Вратарь «Эвертона» рассказал, что во время паузы в АПЛ , вызванной пандемией коронавируса, он и его партнеры по команде поддерживают связь в WhatsApp. Вместе с тем, по словам голкипера, в последнее время футболисты «ирисок» больше времени уделяют семьям.

В последнее время там (в WhatsApp – ред.) довольно тихо. Мы все просто проводим время с нашими семьями, поскольку из-за футбола мы видимся с родными не так уж часто. Хорошо находиться дома, потому что я по-настоящему не был дома уже несколько лет.