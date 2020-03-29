Годин: «Игроки Серии А были под угрозой заражения до последнего момента»

Защитник «Интера» подверг критике запоздалое решение руководства футбольной Федерации Италии по приостановке чемпионата в связи с пандемией коронавируса. Серии А была приостановлена 9 марта.

Мы были под угрозой до последнего момента. Они решили продолжать смотреть, получится ли у нас продолжать играть, пока ситуация не превратится в бедствие. Мы продолжали играть в течение нескольких недель, тренировались и играли за закрытыми дверями до новости о заражении вирусом Ругани. И только после этого лигу остановили.

Конечно, к тому моменту были и другие игроки, которые уже были заражены, поэтому, чтобы не рисковать, они отправили нас на карантин.