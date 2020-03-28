Жиру: «Зимой надеялся, что перейду в „Интер“»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру рассказал о несостоявшемся переходе в «Интер»:

Для меня самым интересным вариантом продолжения карьеры был «Интер». Я уже даже поговорил с Антонио Конте. Он же тренировал меня в «Челси».

Я прожил шесть сложных месяцев и хотел сменить обстановку. Однако «Челси» поставили условие найти замену, прежде чем отпустить меня. 31 января я до полуночи надеялся, что перейду в стан «нерадзурри». С «Интером» все отодвинулось на июнь? Кто знает...