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Жиру: «Зимой надеялся, что перейду в „Интер“»

вчера, 22:42

Нападающий «Челси» Оливье Жиру рассказал о несостоявшемся переходе в «Интер»:

Для меня самым интересным вариантом продолжения карьеры был «Интер». Я уже даже поговорил с Антонио Конте. Он же тренировал меня в «Челси».

Я прожил шесть сложных месяцев и хотел сменить обстановку. Однако «Челси» поставили условие найти замену, прежде чем отпустить меня. 31 января я до полуночи надеялся, что перейду в стан «нерадзурри». С «Интером» все отодвинулось на июнь? Кто знает...

Ранее Жиру поделился мнением об интересе «Лацио».

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