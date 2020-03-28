Лэмпард: «Свою мотивацию сегодня нужно направить на семью и близких людей»

Главный тренер «Челси» поделился мнением о возможном возобновлении сезона в чемпионате Англии, которое запланировано на 30 апреля.

Мы видели, что все может измениться очень быстро, поэтому мы можем ориентироваться на даты, о которых нас оповестили. Нас постоянно спрашивают о том, как мы тренируемся и прочее. Последнее, что я хочу делать, когда игроки находятся в таком положении, — это напрягать игроков тренировками, ведь они также находятся в непростой ситуации.

Мотивацию можно слегка отодвинуть в сторону. Я думаю, что мотивацию в данный момент нужно направить на свои семьи и близких людей. Должно быть осознание того, что есть вещи гораздо более важные, чем футбол.

Как бы сильно мы ни любили «Челси» и как бы нам ни повезло выполнять свою работу, ситуация с коронавирусом, безусловно, ударила по нам.