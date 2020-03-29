«Ахмат» обсудит с футболистами уменьшение зарплат после 10 апреля

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сегодня, 16:46

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб будет обсуждать с игроками вопрос размера зарплат после того, как наступит ясность с возможным продолжением чемпионата России.

В субботу «Ювентус» сообщил о том, что руководство клуба достигло договоренности с игроками и тренерами команды о сокращении зарплаты на время паузы в проведении национальных и континентальных турниров из-за пандемии коронавируса.