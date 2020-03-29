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«Ахмат» обсудит с футболистами уменьшение зарплат после 10 апреля

сегодня, 16:46

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб будет обсуждать с игроками вопрос размера зарплат после того, как наступит ясность с возможным продолжением чемпионата России.

В субботу «Ювентус» сообщил о том, что руководство клуба достигло договоренности с игроками и тренерами команды о сокращении зарплаты на время паузы в проведении национальных и континентальных турниров из-за пандемии коронавируса.

У нас есть договоренность с игроками о курсе, который остается прежним. После 10 апреля будем понимать, ждем ли мы возобновления чемпионата, получим рекомендации правительства и дальше будем садиться, разговаривать с игроками, принимать какое-то решение. У нас идут консультации по этому поводу, нам же надо, чтобы было законное решение. Иначе в случае одностороннего сокращения зарплат на нас подадут в суд, и его решение будет не в нашу пользу, поэтому надо садиться и объяснять футболистам.

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Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 17:06
Да проще уже расформировать этот дотационный клуб
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