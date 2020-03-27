Вероятность банкротства «Барселоны» выше, чем у других топ-клубов

Топ-менеджер одного из клубов-лидеров Бундеслиги на заседании ассоциации европейских клубов (ECA) заявил, что финансовый кризис коснется «Барселону» сильнее, чем другие европейские топ-клубы:
Если рассматривать большие клубы, то вероятность банкротства у «Барселоны» выше, чем у других.
Эти слова были сказаны до того, как каталонцы приняли решение снизить зарплаты всем сотрудникам клуба.
чем-то напоминающая некоторых российских жуликов у власти
чем-то напоминающая некоторых российских жуликов у власти
Барселона официально последние сезоны мировой лидер по тратам на зарплаты игроков. Учитывая что клуб не зарабатывает из-за коронавируса, естественно заключить что больший шанс на банкротство у клубов которые тратят больше. А если учитывать что Барса в последние сезоны ещё и тратила много на трансферы - становится очевидно что и денег в бюджете не так уж много.
Вот от сюда и вывод что вероятность банкротства из топ-клубов самый большой именно у Барселоны. Даже топ-менеджером для этого вывода не нужно быть.
Барселона официально последние сезоны мировой лидер по тратам на зарплаты игроков. Учитывая что клуб не зарабатывает из-за коронавируса, естественно заключить что больший шанс на банкротство у клубов которые тратят больше. А если учитывать что Барса в последние сезоны ещё и тратила много на трансферы - становится очевидно что и денег в бюджете не так уж много.
Вот от сюда и вывод что вероятность банкротства из топ-клубов самый большой именно у Барселоны. Даже топ-менеджером для этого вывода не нужно быть.
Зато в клубе больше не придётся жаловаться, что ожидания фанатов чрезмерно завышены и им трудно угодить.
А вообще, если Барто с командой, согласно репутации, такой крутой финансист на фоне спортивных просчётов, то самое время проявить себя на таком серьёзном экзамене.
Зато в клубе больше не придётся жаловаться, что ожидания фанатов чрезмерно завышены и им трудно угодить.
А вообще, если Барто с командой, согласно репутации, такой крутой финансист на фоне спортивных просчётов, то самое время проявить себя на таком серьёзном экзамене.