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Вероятность банкротства «Барселоны» выше, чем у других топ-клубов

сегодня, 16:57

Топ-менеджер одного из клубов-лидеров Бундеслиги на заседании ассоциации европейских клубов (ECA) заявил, что финансовый кризис коснется «Барселону» сильнее, чем другие европейские топ-клубы:

Если рассматривать большие клубы, то вероятность банкротства у «Барселоны» выше, чем у других.

Эти слова были сказаны до того, как каталонцы приняли решение снизить зарплаты всем сотрудникам клуба. 

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:39
Бартомеу сатанистким методом развалит и обонкротит Барселону а Эспаньоль должен стать главной командой каталонии
Тага Дага
Тага Дага ответил SuperGobb
сегодня в 20:31
    мангo
    мангo
    сегодня в 20:10
    Врядли, там весь округ на команду работает
    Nick Ch
    Nick Ch
    сегодня в 19:48
    У одного Гнома з/п выше чем у многих клубов у всех футболистов
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответил Agamaga
    сегодня в 19:45
    Ну пока из топ клубов только Барса просила снижение ЗП у игроков
    mortid
    mortid
    сегодня в 19:37
    А нефиг было мешкам типа Барселоны так раздувать цены на трансферном рынке.
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 19:36
    У игроков Барселони высокая зарплата.
    NOVA
    NOVA
    сегодня в 19:17
    вот что значит деньги налево тратить!!
    ATG
    ATG
    сегодня в 19:17
    Соккер уже поднадоело читать про Барсу ОДИН НЕГАТИВ ))) У вас там задача такая поставлена или что ? То развалится команда, потом кризис неминуем по две три статьи, теперь вот от хз кого ''от условного вани'' такой вброс .
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 19:08
    вот такая нынче власть у руля
    чем-то напоминающая некоторых российских жуликов у власти
    офигенный
    офигенный
    сегодня в 18:48
    нифига себе
    SuperGobb
    SuperGobb
    сегодня в 18:44
    Аха-ха), вот к чему приводят продления контрактов с Лионелем МоиССеевичем.
    Artuom
    Artuom ответил Happyboy Barca
    сегодня в 18:44
    в бундес знают как живут испанские клубы
    Аналитика довольно проста в данной ситуации, особо то и знать нечего.

    Барселона официально последние сезоны мировой лидер по тратам на зарплаты игроков. Учитывая что клуб не зарабатывает из-за коронавируса, естественно заключить что больший шанс на банкротство у клубов которые тратят больше. А если учитывать что Барса в последние сезоны ещё и тратила много на трансферы - становится очевидно что и денег в бюджете не так уж много.

    Вот от сюда и вывод что вероятность банкротства из топ-клубов самый большой именно у Барселоны. Даже топ-менеджером для этого вывода не нужно быть.
    NGYRZ
    NGYRZ
    сегодня в 18:32
    Пусть и дальше позволяют Месси доить Барселону и каждый год с позором вылетать из ЛЧ!
    League1
    League1
    сегодня в 18:31
    Это естественно. Жадный до денег гомяра для того и пришёл, чтобы оборотить барселону. Имея высокие показатели со слабыми клубами, стоимостью в его мизинец, и имея нулевые результаты с сильными командами, он без конца требует себе повышение оклада. А барса покорно соглашается с его тупыми требованиями. Я уже несколько лет подряд говорю, что барселона из-за ненасытного гнома потенциальный банкрот. Похоже, что это время настало.
    карим бензинедин бензиндан
    карим бензинедин бензиндан ответил Альфамен
    сегодня в 18:23
    Скоро весь мыльный пузырь,где абсолютно бесполезным людям(футболистам) платят космические деньги,лопнет...
    и правильно быстрее бы лопнул а то играют в своё удовольствие и бабки рубят хотите играть играйте за зп как у обычных андорских парикмахеров а после завершения карьеры на стройку а то с жиру бесятся
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 18:20
    Это не так
    Альфамен
    Альфамен
    сегодня в 18:18, ред.
    Скоро весь мыльный пузырь,где абсолютно бесполезным людям(футболистам) платят космические деньги,лопнет...
    beefs
    beefs
    сегодня в 18:17
    вот это новость...
    max74
    max74
    сегодня в 18:08
    Глад и мор
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 17:51
    Всем придётся несладко...
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 17:45
    Пока гном там у Барселоны будут проблемы.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 17:40
    Самая нищая команда это Барса....:)))
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответил ДСА
    сегодня в 17:10
    Придется Месси продавать.
    Хахахахахахаха кому он на нужен с его фишками.....
    Agamaga
    Agamaga
    сегодня в 17:09
    Смешные фрицы, то что невозможно платить Барса не будет платить. Все клубы урезают зарплаты, хотят этого игроки или нет.
    10-Lil KyAs-10
    10-Lil KyAs-10
    сегодня в 17:08, ред.
    После продажи Неймара Барса - неудержимо расточительна, пожалуй, самый расточительный клуб последних лет. Поэтому особого удивления при таком исходе не будет.
    Зато в клубе больше не придётся жаловаться, что ожидания фанатов чрезмерно завышены и им трудно угодить.
    А вообще, если Барто с командой, согласно репутации, такой крутой финансист на фоне спортивных просчётов, то самое время проявить себя на таком серьёзном экзамене.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
    сегодня в 17:03
    в бундес знают как живут испанские клубы
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 16:57
    Придется Месси продавать.
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