Вероятность банкротства «Барселоны» выше, чем у других топ-клубов

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сегодня, 16:57

Топ-менеджер одного из клубов-лидеров Бундеслиги на заседании ассоциации европейских клубов ( ECA ) заявил, что финансовый кризис коснется «Барселону» сильнее, чем другие европейские топ-клубы:

Если рассматривать большие клубы, то вероятность банкротства у «Барселоны» выше, чем у других.

Эти слова были сказаны до того, как каталонцы приняли решение снизить зарплаты всем сотрудникам клуба.