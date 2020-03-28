Немецкий опыт. «Зенит» и «Спартак» выручат футбольных коллег?

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сегодня, 15:46

«Соккер.ру» о том, как ведущие клубы Бундеслиги подали пример грандам РПЛ .

Грамотные глобальные действия для спасения всей РПЛ будут нужны чуть позже. Сторонние попытки уже видим, предложены «фискальные каникулы» — культуры и спорта тоже касаются.

Логичный шаг, чтобы не развалить хотя бы отдельные отрасли сферы развлечений. А пока говорим об идее, которая позволит самым богатым клубам в РПЛ стать полезными для остальных.

«Зенит» и «Спартак» смогут спасти немало простых работяг, причем без особых усилий. Зачем им включаться? Логика. Ни один ведущий клуб РПЛ ни разу в истории не отработал вложенные деньги, десятилетиями футболисты работают в долг.

В нынешних условиях щедрость будет еще и реальной оценкой собственной скромной значимости. Не все богатые в этом мире структуры или люди полезные, или мастеровитые. Реальных профессионалов мало.

Значит, хотя бы отчасти оправдать везение именно в такие моменты. Ведь в отдельных случаях там фортуна, ничего другого, помимо беспринципности.

Крайне важно сейчас работать сообща

Единство поможет, разобщенность – не вариант. Аньелли говорит очевидные, но правильные вещи: остановка футбольных турниров ударили по всем. Богатые могут крутиться – сокращать раздутые расходы и трансферные стоимости, а бедные просто не переживут кризис.

И нужно учиться у тех, кто умеет считать деньги, реагируя быстрее менее организованных наций или стран. Четыре клуба Бундеслиги, участники ЛЧ — «Бавария», «Боруссия» Д, «Байер» и «Лейпциг», передали 20 млн евро в общий фонд. Средства потратят на поддержку клубов Бундеслиг 1 и 2.

По такому пути пошли пока не все в топ-5. Звезды «Барселоны» пока не согласны на сокращение зарплат – самых высоких в мире спорта на планете, но клуб уже снизил оклады обычным работникам. Игроки сразу не помогли – работяги мгновенно пострадали. Теперь будет распродажа, которая вряд ли положительно скажется на команде.

В противовес видим поведение футбольных немцев, которые радуют заботой о тех, кто слабее. Игроки «Боруссии» Д пошли на сокращение зарплат на 20 % на время паузы, связанной с пандемией, чтобы около 850 работников клуба не потеряли средства к существованию. Аналогично поступили звезды «Баварии» и многих клубов Бундеслиги.

Руководство «Боруссии» Д должно ценить такой жест футболистов. А в Дортмунде оценят 500 тысяч евро, которые Ройс потратит на поддержание мелкого бизнеса в городе. Марко запустил целую кампанию «Помоги родному городу», чтобы другие богатые люди тоже включились.

И клубы Бундеслиги, и футболисты – красавцы. У них можно поучиться. Ведь российский футбол может спасти только сам себя. Нет ни титульного спонсора с впечатляющим контрактом, ни мощных успешных доходных телеканалов, а частные владельцы – редкость.

Лиге нужен стабилизационный фонд

Понятна разница в организованности Германии и России. Но говорим строго об одной сфере – футболе. В РПЛ есть аутсайдеры, вроде «Ахмата», которые выживут. Но даже у «Рубина» будут проблемы, если засбоят предприятия-спонсоры. У «Сочи» хватит денег, но государственных команд намного больше, чем частных.

Одновременно пора подумать, что делать с персоналом клубов и стадионов? Вспомните, есть ведь еще ФНЛ . Арены не всегда принадлежат командам, но стадион нельзя забросить – умрет газон, а это серьезно. Выбрасывать людей на улицу – не выход. И понятно, что если сейчас организаторы профессиональных лиг не отреагируют – на улице окажутся тысячи людей.

Понятно, что в России командам будет в целом чуть проще выжить из-за различий в структуре доходов. Если Бундеслигу не показывают по всему миру – теряют около 37 % доходов, если не показывают РПЛ – клубы недополучают 4 %. У немцев доход в день матчей 13 %, в России – скромнее. Зато есть бюджетная игла. А что, если нефтяной кран иссякнет?

Идея создания стабилизационного фонда своевременная. Тем более, учтите тотальную разницу в расходах. Самый скромный клуб РПЛ может прожить на 600 млн рублей в год, середнякам хватает 1 миллиарда. А бюджеты «Зенита» и «Спартака» суммарно составляют около 23-24 миллиардов рублей, 40 % общих трат лиги. Две команды идут по цене минимум 11 клубов.

Такой дисбаланс позволяет подумать о помощи тем, у кого точно будут серьезные проблемы, а именно о середняках РПЛ и всех клубах ФНЛ . Разумеется, надо перестраховаться и учесть специфику – в Германии футбольную помощь никто не украдет, деньги достанутся только тем, кто физически не сможет сэкономить сам. Но если «Зенит» и «Спартак» инициируют похожую акцию – работники всех клубов, что беднее «Динамо», точно будут благодарны петербуржцам и москвичам.

Проще говоря, от «Ростова» и ниже по бюджетам – всем нужна помощь. Перевод средств адресатам не так трудно проконтролировать, а нуждаются все. Общие расходы клубов Бундеслиги выше примерно 5.5 раз, но даже 20 млн евро – солидная помощь на время.

Гранды лиги могут спасти тысячи семей

Если «Спартак» и «Зенит» выделят по несколько миллионов евро вместо двадцати – на время карантина спасут тысячи рабочих мест. Зарплаты в регионах для Москвы и Санкт-Петербурга откровенно смешные, а для «Зенита», «Спартака» или «Локомотива» (у них тоже солидный бюджет и государственный спонсор) данный жест не будет таким уж сокрушительным – за всеми стоят пока богатые структуры.

Тут ведь разговор о человечности, об инициативности, о лидерских качествах. Никто в Бундеслиге, где суммарный сезонный доход клубов в обычный год равен 4 миллиардам евро, не просил «Баварию», «Боруссию» Д, «Байер» и «Лейпциг» скидываться. Сами оценили ущерб на личном примере, поняли, как сложно будет аутсайдерам, чьи рекламные контракты всплыли вверх брюхом – дали 20 млн евро. Если вопрос станет ребром, то добавят, поскольку сильная лига генерирует доходы, слабая – пожирает деньги впустую.

РПЛ – плохо организованный бизнес, но тут нужно винить и сами клубы. Никогда друг о друге не думали. Например, если в газовой сфере будут огромные проблемы, то с «Оренбургом» можете попрощаться. Но здесь и сейчас одна нехитрая инициатива, подсмотренная у немцев, позволит поддержать работников середняков и аутсайдеров в случаях, если нуждаются в помощи.

Если государственные клубы увидят резкое сокращение финансирования в будущем, что весьма вероятно, учитывая глубину финансового кризиса, который начался, но в полные права пока не вступил, то их работникам будет нужна поддержка. Также есть стадионы, которые не принадлежат командам, «Зенит» и «Спартак» как самые богатые – 40 % расходов на их совести, давно должны были возглавить общую борьбу за выживание.

Для клубов, чей привычный бюджет кокетливо занижают в интервью, но никто не скрывает траты в сотни миллионов евро в год, красивый жест не будет сложным. Но показал бы наличие реальных лидеров лиги. Немцы друг друга замечают, осталось дождаться, чтобы их примеру последовали россияне. Есть ведь дешевые для футбольных людей шаги.

Кроме клубов, могут помочь и футболисты

Нужно объяснять разницу в медицине РФ и Германии? Думаю, не нужно. При этом покупка портативных сонографов для оценки состояния легких – копеечная акция для любого футболиста из состава гранда РПЛ . За одни новые кроссовки из коллекции Кокорина можно купить сразу 16 таких приборов, которые смогут спасти жизни сотен пациентов каждый год и без коронавируса — за счет своевременной диагностики других заболеваний.

Впрочем, частные инициативы пускай остаются для самих игроков – им никто не мешает непублично скидываться на аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) для больниц родных городов. Но и клубы могут подумать о персонале и своем, и соседей. Если футболисты одной «Боруссии» Д спасли от сокращений 850 человек, а Ройс начал акцию, которая выручит мелкие бизнесы в Дортмунде и их владельцы никогда не забудут жест Марко, то в России две команды могут спасти тысячу работяг.

По всем социологическим опросам – от ведущего банка, частных независимых контор и государственных социологов, процент людей, живущих в стране от зарплаты к зарплате, печально высокий. В зависимости от того, кто публикует данные, цифры скачут, но 65 % дают даже государственные социологи. И процент будет стремительно расти, оценки потерь ВВП пугают.

Есть вопросы по эффективности десятков команд РПЛ и ФНЛ , но их нужно было задавать в сытое время. Сейчас на улице могут оказаться тысячи обычных людей, которые за месяц зарабатывают меньше, чем Малком за полчаса (поднимает 1.6 млн рублей в день). Финансово все сходится – ведущие клубы могут себе позволить спасти обычных людей, речь именно о персонале середняков.

Почему инициатива должна исходить от «Зенита» и «Спартака»? Во-первых, только эти два клуба называют себя главными в стране – пусть это покажут. Во-вторых, именно на их совести 40 % расходов де-факто бюджетной лиги. Впрочем, остальным небедным командам никто не запретит поучаствовать. Будут заботиться друг о друге – выживут почти все, а нет – ждите в РПЛ 12 клубов, а в ФНЛ – две группы, чтобы сократить логистические расходы.

Немцы временно потеряли почти 50 % футбольных доходов, поэтому гранды поддержали середняков и аутсайдеров. В России расходы ниже, помочь проще. Странно, что пока подобных инициатив не видим – ведущие клубы могут себе позволить полезный жест, что позволит сохранить футбольную индустрию. Клуб это не только игроки, а стадион не голая коробка.