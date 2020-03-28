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Роналду согласился на понижение зарплаты из-за коронавируса

сегодня, 11:21

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду готов отказаться от части годовой зарплаты. В таком случае португалец заработает на 4 миллиона евро меньше.

На такой шаг готовы также пойти игроки туринцев Джанлуиджи БуффонЛеонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, который стал инициатором данного предложения. Они откажутся от зарплаты как минимум на 1,5 месяца.

Недавно пресс-служба «Барселоны» сообщила о решении руководства сократить зарплаты всем работникам клуба, чтобы минимизировать финансовые потери в условиях пандемии коронавируса.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:36
Может себе позволить...
abramjan
abramjan ответил L.Hamilton
сегодня в 15:31, ред.
А ты всё продолжаешь врать? Месси отказался от части зарплаты, и на борьбу с заразой деньги выделил в Барселоне и Аргентине. Врать не хорошо, хотя бы в такой смешной для мира момент, ибо этот вирус всего лишь фейк.
В твоих фантазиях только если он отказался..но вам же как говорится .....все божья роса...
Fаntоmаs
Fаntоmаs
сегодня в 15:12
А где новость о том что Роналду новый бугатти купил за 10 миллионов евро сегодня? А Месси тем временем денег на короновирус выделил.
Artuom
Artuom ответил sihafazatron
сегодня в 14:26
При новой возможности юве продаст его, только кто его купит???
Пффф... Купят конечно. Сейчас за 50-60 лямов покупают напов со статистикой хуже чем у Рона)) Плюс многие заинтересуются в покупке как бренда - те же ПСЖ или МЮ например.
L.Hamilton
L.Hamilton ответил abramjan
сегодня в 14:15
А ты всё продолжаешь врать? Месси отказался от части зарплаты, и на борьбу с заразой деньги выделил в Барселоне и Аргентине. Врать не хорошо, хотя бы в такой смешной для мира момент, ибо этот вирус всего лишь фейк.
L.Hamilton
L.Hamilton ответил амурец
сегодня в 14:14
Буффон уже от маразма с ума сходит, норм человек вроде, нет чтобы заняться чем-нибудь другим, отдохнуть от спорта может год-два. Роналду любит себя, а не футбол, а Месси отказался от части зарплаты и ещё выделил 1 млн евро на борьбу с несуществующим вирусом в Барселоне.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:01
Все нормальные футболисты согласились уже на пониженее потому что они адекватные люди, понимают какая ситуация в мире и уважают свои клубы. И только в Барселоне готовы перегрызть друг друга из за денег. Ну да Барселона же "больше чем клуб". Ахаха)
амурец
амурец
сегодня в 13:59
Буффона вообще стыдно получать зарплату, ну а Роналду просто любит футбол, ну а Месси любит доить Барселону
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Брулин
сегодня в 13:59
Вообще не понимаю, какое может быть "несогласие". Ведь они не играют. Я бы согласился и на 30-40% процентов от зп. С радостью.
я бы тоже согласился на 30-40% от зарплаты Роналду ))))
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 13:44
а некоторым не дает покоя гном ну никак, всё бомбит их и бомбит)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:11
А гном всё упирается
Ну я так не играю
Ну я так не играю ответил Брулин
сегодня в 13:05
Вообще не понимаю, какое может быть "несогласие". Ведь они не играют. Я бы согласился и на 30-40% процентов от зп. С радостью.
Да ладно вам. Думаю вы бы в числе первых писали исковое заявление в суд за невыполнение условий контракта.
abramjan
abramjan
сегодня в 13:03, ред.
Роналду согласился на понижение а Месси нет...вот сразу стало ясно кто п...рас))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:38
При новой возможности юве продаст его, только кто его купит???
benderivan
benderivan
сегодня в 11:53
Только меська продолжает зп получать.
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 11:52
за что получает зп дырфон непонятно он вообще должен еще доплачивать из своего кормана чтобы на лавке штаны протирать
112910415
112910415
сегодня в 11:45
Имитирует,скорее всего. )
L.Hamilton
L.Hamilton
сегодня в 11:43
Человек, который любит отдыхать на руках Бадра на все согласиться.
beefs
beefs
сегодня в 11:37
надо же согласился...
cska vperiod
cska vperiod ответил Брулин
сегодня в 11:33
Вообще не понимаю, какое может быть "несогласие". Ведь они не играют. Я бы согласился и на 30-40% процентов от зп. С радостью.
Я и на 1% процент согласился от их зарплаты.
max74
max74
сегодня в 11:32, ред.
Там уже и без зарплаты до конца жизни хватит
Брулин
Брулин
сегодня в 11:31
Вообще не понимаю, какое может быть "несогласие". Ведь они не играют. Я бы согласился и на 30-40% процентов от зп. С радостью.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:24
Посидят месячишко на Дошираке. Думаю, выживут ;)
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