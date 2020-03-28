Роналду согласился на понижение зарплаты из-за коронавируса

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сегодня, 11:21

Форвард «Ювентуса» готов отказаться от части годовой зарплаты. В таком случае португалец заработает на 4 миллиона евро меньше.

На такой шаг готовы также пойти игроки туринцев , и , который стал инициатором данного предложения. Они откажутся от зарплаты как минимум на 1,5 месяца.

Недавно пресс-служба «Барселоны» сообщила о решении руководства сократить зарплаты всем работникам клуба, чтобы минимизировать финансовые потери в условиях пандемии коронавируса.