Роналду согласился на понижение зарплаты из-за коронавируса

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду готов отказаться от части годовой зарплаты. В таком случае португалец заработает на 4 миллиона евро меньше.
На такой шаг готовы также пойти игроки туринцев Джанлуиджи Буффон, Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, который стал инициатором данного предложения. Они откажутся от зарплаты как минимум на 1,5 месяца.
Недавно пресс-служба «Барселоны» сообщила о решении руководства сократить зарплаты всем работникам клуба, чтобы минимизировать финансовые потери в условиях пандемии коронавируса.