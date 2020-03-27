«Эспаньол» урезал зарплаты игроков и персонала на 70% из-за коронавируса

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сегодня, 15:25

Руководство «Эспаньола» решило сократить зарплаты игроков из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что на 70% сокращены зарплаты всех игроков, тренеров и врачей. Ранее пресс-служба «Барселоны» сообщила о решении руководства сократить зарплаты всем работникам клуба, чтобы минимизировать финансовые потери в условиях пандемии коронавируса.

Стоит добавить, что многие компании в Испании, чтобы избежать увольнений, прибегли к схеме ERTE, позволяющей сотрудникам получать пособие по безработице в течение времени, пока длятся форс-мажорные обстоятельства (в данном случае – пандемия коронавируса).