ГлавнаяНовости

«Эспаньол» урезал зарплаты игроков и персонала на 70% из-за коронавируса

сегодня, 15:25

Руководство «Эспаньола» решило сократить зарплаты игроков из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что на 70% сокращены зарплаты всех игроков, тренеров и врачей. Ранее пресс-служба «Барселоны» сообщила о решении руководства сократить зарплаты всем работникам клуба, чтобы минимизировать финансовые потери в условиях пандемии коронавируса.

Стоит добавить, что многие компании в Испании, чтобы избежать увольнений, прибегли к схеме ERTE, позволяющей сотрудникам получать пособие по безработице в течение времени, пока длятся форс-мажорные обстоятельства (в данном случае – пандемия коронавируса).

Все новости
СлухиВероятность банкротства «Барселоны» выше, чем у других топ-клубов
Сегодня, 16:57 Комментарии28
Официально«Барселона» снизит зарплаты всем работникам клуба
Сегодня, 01:59 Комментарии5
Официально«Слуцк» объявил о сложностях с финансированием клуба
Вчера, 22:07 Комментарии8
Опубликованы финансовые отчеты «Наполи»
Вчера, 13:10 Комментарии1
ОфициальноИгроки берлинского «Униона» отказались от зарплаты
Вчера, 01:17 Комментарии4
4 топ-клуба Бундеслиги выделят 20 млн евро для помощи другим клубам
25 марта Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
офигенный
офигенный
сегодня в 20:05
на 70 % офигеть
youtomee
youtomee
сегодня в 17:31
хмм интересно Месси пошел за пособием или нет?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100