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«Зенит» запускает кулинарное шоу «Домашняя заготовка»

вчера, 11:23

Пресс-служба «Зенита» в клубном Instagram объявила о запуске шоу «Домашняя заготовка».

В новом шоу игроки сине-бело-голубых будут готовить блюда под руководством звёздных шеф-поваров Санкт-Петербурга.

Присоединиться к ним сможет любой желающий — для этого достаточно заранее приготовить необходимую кухонную утварь и продукты (полный список всегда будет опубликован в анонсе) и включить прямой эфир в нужное время.

Гостями первого выпуска станут вратарь «Зенита» Александр Васютин и шеф-повар Рома Редман. Футболист будет готовить у себя дома, а шеф-повар — на кухне кулинарного салона «Гурман». Первая «Домашняя заготовка» — «Бефстроганов с пюре и битыми огурцами».

Первый эфир состоится сегодня, 26 марта, и начнется в 14:00 мск.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, мы запускаем новое шоу в клубном Инстаграме — «Домашняя заготовка» 😉 Идея простая: в прямом эфире @zenit_spb игроки сине-бело-голубых будут готовить изысканные блюда под чутким руководством звездных шеф-поваров Петербурга. Присоединиться к ним сможет любой желающий — для этого достаточно заранее приготовить необходимую кухонную утварь и продукты (полный список всегда будет ждать вас в анонсе) и включить прямой эфир в нужное время. Мы будем рады, если вы опубликуете в социальных сетях фотографии блюд, которые получились, с хэштегом #ДомашняяЗаготовка. Гости первого выпуска: Александр Васютин и шеф-повар Рома Редман @roma_redman. Футболист будет готовить у себя дома, а шеф-повар — на кухне кулинарного салона «Гурман» @salon.gurman. Ждём вас в прямом эфире 26 марта в 14:00. Наша первая «Домашняя заготовка» — «Бефстроганов с пюре и битыми огурцами».

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Накануне «Зенит» ответил на вызов «Ромы» в твиттере.

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oFANATo
oFANATo
вчера в 14:43
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:43
Блюдо №1 у большинства команд!!!
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