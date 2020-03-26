«Зенит» запускает кулинарное шоу «Домашняя заготовка»

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вчера, 11:23

Пресс-служба «Зенита» в клубном Instagram объявила о запуске шоу «Домашняя заготовка».

В новом шоу игроки сине-бело-голубых будут готовить блюда под руководством звёздных шеф-поваров Санкт-Петербурга.

Присоединиться к ним сможет любой желающий — для этого достаточно заранее приготовить необходимую кухонную утварь и продукты (полный список всегда будет опубликован в анонсе) и включить прямой эфир в нужное время.

Гостями первого выпуска станут вратарь «Зенита» Александр Васютин и шеф-повар Рома Редман. Футболист будет готовить у себя дома, а шеф-повар — на кухне кулинарного салона «Гурман». Первая «Домашняя заготовка» — «Бефстроганов с пюре и битыми огурцами».

Первый эфир состоится сегодня, 26 марта, и начнется в 14:00 мск.

Накануне «Зенит» ответил на вызов «Ромы» в твиттере.