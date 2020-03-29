Кейн: «Необходимо доиграть нынешний сезон до июля»

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн заявил, что нужно доиграть нынешний сезон в АПЛ:
Знаю, что АПЛ сделает все возможное, чтобы доиграть сезон. Надо попробовать это сделать. Должна быть черта, после которой сезон не сможет быть доигран.
Не вижу смысла в том, чтобы сдвигать следующий чемпионат, пытаясь доиграть этот сезон в июле и августе. Не знаю, какие будут последствия для клубов с точки зрения финансов. С точки зрения футболиста — давайте доиграем, но нужны сроки. Конец июня — крайний срок. Если до этого времени не завершим чемпионат, то необходимо сосредоточиться уже на следующем сезоне. Иначе будут последствия как для Евро-2020, так и для ЧМ-2022.
Ранее Кейн поделился мнением о возможном уходе из «Тоттенхэма».