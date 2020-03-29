Кейн: «Необходимо доиграть нынешний сезон до июля»

Форвард «Тоттенхэма» заявил, что нужно доиграть нынешний сезон в АПЛ :

Знаю, что АПЛ сделает все возможное, чтобы доиграть сезон. Надо попробовать это сделать. Должна быть черта, после которой сезон не сможет быть доигран.