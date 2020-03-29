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Кейн: «Необходимо доиграть нынешний сезон до июля»

сегодня, 21:25

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн заявил, что нужно доиграть нынешний сезон в АПЛ:

Знаю, что АПЛ сделает все возможное, чтобы доиграть сезон. Надо попробовать это сделать. Должна быть черта, после которой сезон не сможет быть доигран.

Не вижу смысла в том, чтобы сдвигать следующий чемпионат, пытаясь доиграть этот сезон в июле и августе. Не знаю, какие будут последствия для клубов с точки зрения финансов. С точки зрения футболиста — давайте доиграем, но нужны сроки. Конец июня — крайний срок. Если до этого времени не завершим чемпионат, то необходимо сосредоточиться уже на следующем сезоне. Иначе будут последствия как для Евро-2020, так и для ЧМ-2022.

Ранее Кейн поделился мнением о возможном уходе из «Тоттенхэма». 

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Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 22:25
Он не в курсе, что Евро на 21-й год сместили?
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