Олхатс: «У Гризманна проблемы в „Барселоне“, он не наслаждается футболом»

Скаут Эрик Олхатс, участвовавший в развитии карьеры форварда Антуана Гризманна, поделился мнением о положении французского игрока в «Барселоне».
Когда он ушел из «Атлетико», было неприятно наблюдать за этими неоднозначными обсуждениями, меня это задело. Я могу понять его желание перейти в «Барселону», так как это «Барселона». Другие игроки и его друзья говорили, что его стиль подойдет «Барселоне» с их тики-такой, но его выступления мне не нравятся.
Несложно заметить, что проблемы есть, он не наслаждается футболом. Это очень неприятно, потому что я знаю, на что он способен. Гризманн способен дать команде гораздо больше, но он ничего не говорит. Он пытается все исправить, ничего не говоря.
Судя по всему, он не получает большого количества пасов и понимает, что он там не главный, но из-за своего отношения и таланта он заслуживает немного большего внимания. Ему всего 29 лет, это игрок мирового уровня.
Недавно появились слухи, что «Барселона» хочет произвести обмен Гризманна на Неймара.
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......, но наслаждается зарплатой!!!
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......, но наслаждается зарплатой!!!
...знал куда шёл...
Там и тренер с президентом клуба - не главные....)))
...знал куда шёл...
Там и тренер с президентом клуба - не главные....)))