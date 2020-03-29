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Олхатс: «У Гризманна проблемы в „Барселоне“, он не наслаждается футболом»

сегодня, 21:14

Скаут Эрик Олхатс, участвовавший в развитии карьеры форварда Антуана Гризманна, поделился мнением о положении французского игрока в «Барселоне».

Когда он ушел из «Атлетико», было неприятно наблюдать за этими неоднозначными обсуждениями, меня это задело. Я могу понять его желание перейти в «Барселону», так как это «Барселона». Другие игроки и его друзья говорили, что его стиль подойдет «Барселоне» с их тики-такой, но его выступления мне не нравятся.

Несложно заметить, что проблемы есть, он не наслаждается футболом. Это очень неприятно, потому что я знаю, на что он способен. Гризманн способен дать команде гораздо больше, но он ничего не говорит. Он пытается все исправить, ничего не говоря.

Судя по всему, он не получает большого количества пасов и понимает, что он там не главный, но из-за своего отношения и таланта он заслуживает немного большего внимания. Ему всего 29 лет, это игрок мирового уровня.

Недавно появились слухи, что «Барселона» хочет произвести обмен Гризманна на Неймара

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:27
.....он не наслаждается футболом......
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......, но наслаждается зарплатой!!!
Стеллс
Стеллс
сегодня в 22:58
Положа руку на сердце,сейчас в Барселоне ни один игрок не наслаждается футболом,ну кроме Брэйта.Почему?Вот тренеру и надо выяснить.
STVA 1
STVA 1 ответил За адекватность
сегодня в 22:33
У меня сын ярый поклонник "Барсы". Все матчи смотрит. Я изредка, дабы компанию составить. Инородное тело пока, на мой субъективный взгляд.
Так и есть! Он у матрасов то лидером не был , а тут другой стиль!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:30, ред.
" Понимает, что он там не главный ". Все объясняющая квинтэссенция мнения скаута.
Mi6
Mi6
сегодня в 22:23
Месси нужно выгнать и всё наладится
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 22:14
Не кто за уши не тащил. Он не 15 летний мальчик. Сознательно пошёл мельницу. Вот и там он не варится. Если честно ему нужно возвращаться домой Атлетико.
Agamaga
Agamaga
сегодня в 22:10
Он и в Атлетико не получал удовольствия, понимал, что это не Барселона.
Брулин
Брулин
сегодня в 22:10
Зато, Гризманн - чемпион мира, а Месси, Суарес, Неймар, Дибала, Коутиньо - нет
За адекватность
За адекватность
сегодня в 21:34
У меня сын ярый поклонник "Барсы". Все матчи смотрит. Я изредка, дабы компанию составить. Инородное тело пока, на мой субъективный взгляд.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:32
"Он понимает, что он там не главный"...)))

...знал куда шёл...
Там и тренер с президентом клуба - не главные....)))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:27
Скаут говорит правду
BDA8181
BDA8181
сегодня в 21:24
Надо было не баблом думать, а головой. И что не игралось.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:21
Его предупреждали, что там где гном там футбола нет.
karnager
karnager
сегодня в 21:17
Чемпион Мира, который оказался втянут в интриги гнома и бразильской принцессы. Так и нашёл себе места в Барселоне. Наверное, и к лучшему
VIPded
VIPded
сегодня в 21:16
Тяжела судьба предателя...)))
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