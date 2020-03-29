Олхатс: «У Гризманна проблемы в „Барселоне“, он не наслаждается футболом»

Скаут Эрик Олхатс, участвовавший в развитии карьеры форварда , поделился мнением о положении французского игрока в «Барселоне».

Когда он ушел из «Атлетико», было неприятно наблюдать за этими неоднозначными обсуждениями, меня это задело. Я могу понять его желание перейти в «Барселону», так как это «Барселона». Другие игроки и его друзья говорили, что его стиль подойдет «Барселоне» с их тики-такой, но его выступления мне не нравятся.

Несложно заметить, что проблемы есть, он не наслаждается футболом. Это очень неприятно, потому что я знаю, на что он способен. Гризманн способен дать команде гораздо больше, но он ничего не говорит. Он пытается все исправить, ничего не говоря.

Судя по всему, он не получает большого количества пасов и понимает, что он там не главный, но из-за своего отношения и таланта он заслуживает немного большего внимания. Ему всего 29 лет, это игрок мирового уровня.