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Пети: «Такое впечатление, будто Фернандеш играет за МЮ уже лет шесть»

сегодня, 20:40

Бывший полузащитник «Арсенала», «Челси» и сборной Франции Эммануэль Пети высоко отозвался о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше.

Приход Фернандеша оказал огромное влияние на «Ман Юнайтед». За два месяца он показал, что его приобретение в зимнее трансферное окно стало лучшим для МЮ. Такое впечатление, будто он играет за клуб уже лет шесть.

Он внес изменения в менталитет команды. Подобное нелегко сделать игроку, прийдя в клуб в середине сезона. Это должен был сделать Погба в «Манчестер Юнайтед», он должен был проявить себя с точки зрения лидерства.

Но теперь я жду не дождусь их совместного появления на поле. Хочу посмотреть, могут ли они сыграться. Уверен, что смогут.

Недавно Фернандеш заявил, что хочет достигнуть больших успехов в манкунианском клубе.

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