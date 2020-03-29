Пети: «Такое впечатление, будто Фернандеш играет за МЮ уже лет шесть»

Бывший полузащитник «Арсенала», «Челси» и сборной Франции высоко отозвался о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» .

Приход Фернандеша оказал огромное влияние на «Ман Юнайтед». За два месяца он показал, что его приобретение в зимнее трансферное окно стало лучшим для МЮ . Такое впечатление, будто он играет за клуб уже лет шесть.

Он внес изменения в менталитет команды. Подобное нелегко сделать игроку, прийдя в клуб в середине сезона. Это должен был сделать Погба в «Манчестер Юнайтед», он должен был проявить себя с точки зрения лидерства.

Но теперь я жду не дождусь их совместного появления на поле. Хочу посмотреть, могут ли они сыграться. Уверен, что смогут.