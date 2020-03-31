Наумов: «Тактика Евсеева в „Уфе“ – это не антифутбол»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о главном тренере «Уфы» .

— Вам не кажется, что Вадим Евсеев созрел для работы в «Локо»?

— Я на связи с Вадимом, мы переписываемся, иногда я ему звоню, когда чувствую, что могу как-то аккуратно поддержать. Мы разговариваем и о футболе на одном языке. Я никогда не считал себя великим специалистом, но наши суждения по многим вопросам сходятся. Человек влюблён в свою профессию и самозабвенно отдаётся футболу. Почему бы не исключить, что он когда-то вернётся в «Локомотив»? Я говорил об этом Вадиму. Евсеев — лидер в раздевалке, он хороший мотиватор.

— «Уфа» Евсеева играет в антифутбол, или вы так не считаете?

— Я вам скажу банальную вещь: игра заканчивается, а результат остаётся. В этом году Евсеев отобрал очки практически у всех лидеров нашего чемпионата. При этом «Уфа» теряет много очков в играх с непосредственными конкурентами, когда нужно играть первым номером. Вадим — порождение «Локомотива». Наша команда на протяжении многих лет играла в похожий футбол, только с более высоким уровнем исполнителей, которым не располагает «Уфа». Евсеев выбирает тактику, которая приносит результат. И тактика эта вовсе не порочная. В матче с «Зенитом», особенно в первом тайме, «Уфа» неплохо выглядела и в атаке. И не играла только на отбой. Пока её игрокам не хватает морально-волевых и функциональных качеств, чтобы оба тайма так проводить. Они же не могут конкурировать с «Зенитом», где футболистов за 40 миллионов евро покупают, в открытом футболе. Критиковать можно за выбранную тактику, но если сильным командам не удаётся взломать эту оборону, то тактика имеет право на жизнь. Это не антифутбол.