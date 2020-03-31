Наумов: «Если не доиграем сезон, называть „Зенит“ чемпионом будет нечестно»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о дальнейшей судьбе текущего розыгрыша чемпионата России.

— Уже понятно, что в середине апреля мы не продолжим чемпионат, пауза продлится. Сейчас мы не можем ничего прогнозировать.

— Разделяете позицию некоторых руководителей клубов, в частности президента «Урала» Григория Иванова, что чемпионат нужно обнулить? Похоже, идея вдохновляет тех, кто стоит на вылет.

— Если не удастся закончить сезон, то я поддерживаю предложения его обнулить. И не называть «Зенит» чемпионом. Это несправедливо. Впереди же ещё восемь туров.

— Чемпиона можно не называть, а как быть с распределением мест в еврокубках? Что делать командам, которые борются за повышения в классе — «Ротору» в ФНЛ , например?

— В еврокубки можно заявить команды по таблице чемпионата-2018/19. Никто не должен вылетать и подниматься. Повторю моё мнение: если чемпионат не получится завершить, его нужно просто зачеркнуть. Никто не должен быть ущемлён. Это как теннисный матч, который не доиграли из-за дождя.

— Думаете, УЕФА положительно отнесётся к этой идее?