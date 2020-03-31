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Шемберас: «Кокорин и Мамаев – прекрасные футболисты и отличные ребята»

сегодня, 05:21

Экс-игрок ЦСКА Дейвидас Шемберас рассказал о дружеских отношениях со своим бывшим партнёром по команде, хавбеком «Ростова» Павлом Мамаевым.

Мы с Мамаевым дружили и продолжаем дружить. Паша мой близкий друг, я о нём очень хорошего мнения. Был и остаюсь. Конечно, очень переживал, когда он попал в ту неприятную историю. По молодости мы все делаем глупые ошибки. И порой за это приходится больно расплачиваться.

Но сейчас Мамаев уже вернулся на поле, сыграл за «Ростов». Дай Бог, чтобы всё плохое осталось позади и забылось. Очень рад, что и у него, и у Кокорина всё налаживается. Прекрасные футболисты, отличные ребята. Желаю им всего наилучшего, здоровья им и их родным.

Мамаев с женой готовят переезд? Если в Литву, пусть приезжают! Буду только счастлив видеть друга и с удовольствием их тут встречу. Насколько знаю, Алана родом из Калининграда. А это от нас очень близко. Так что почему бы и нет. Будут ждать Пашу в наших краях. Как он только захочет. Чем смогу, помогу.

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