Фердинанд призвал «Ман Юнайтед» подписать Кейна и Санчо

Бывший английский футболист Рио Фердинанд призвал «Манчестер Юнайтед» подписать нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна и полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Кейн всегда был застенчивым и сдержанным, но недавно он сбросил несколько информационных бомб. Я знаю, что «Ман Юнайтед» будет следить за ним.
Я хочу, чтобы Санчо пошел в команду, где он будет играть, улучшаться и зарабатывать трофеи. Я думаю, что МЮ — это подходящее место для него.
Ранее Фердинанд призвал аннулировать сезон АПЛ.