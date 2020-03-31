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Фердинанд призвал «Ман Юнайтед» подписать Кейна и Санчо

сегодня, 09:35

Бывший английский футболист Рио Фердинанд призвал «Манчестер Юнайтед» подписать нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна и полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо

Кейн всегда был застенчивым и сдержанным, но недавно он сбросил несколько информационных бомб. Я знаю, что «Ман Юнайтед» будет следить за ним. 

Я хочу, чтобы Санчо пошел в команду, где он будет играть, улучшаться и зарабатывать трофеи. Я думаю, что МЮ — это подходящее место для него.

Ранее Фердинанд призвал аннулировать сезон АПЛ.

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:22
Санчо надо брать в первую очередь. Одновременно и Кейна и Санчо взять не получится, так что надо смотреть через год как у МЮ будет с голами.
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