Фердинанд призвал «Ман Юнайтед» подписать Кейна и Санчо

Бывший английский футболист призвал «Манчестер Юнайтед» подписать нападающего «Тоттенхэма» и полузащитника дортмундской «Боруссии» .

Кейн всегда был застенчивым и сдержанным, но недавно он сбросил несколько информационных бомб. Я знаю, что «Ман Юнайтед» будет следить за ним.