Бензема: «Жиру? Если бы меня спросили про Роналдо, картингом уже был бы я»

Нападающий «Реала» прокомментировал своё недавнее высказывание о форварде «Челси» и сборной Франции . Напомним, Бензема сравнил себя с «Формулой-1», а своего соотечественника – с картингом.

Из моей недавней трансляции в инстаграме некоторые запомнили только слова о Жиру и «Формуле-1», но они не обратили внимания на то, что я сказал о его вкладе в сборную Франции. Они сфокусировались лишь на том, что я сказал о «Формуле-1» и картинге, но это то, что я думаю, и это правда.

Послушайте, если бы меня спросили об R9 (Прим. — речь об экс-нападающем сборной Бразилии Роналдо), то тогда он был бы «Формулой-1», а я – картингом. Коротко и ясно.