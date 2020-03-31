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Бензема: «Жиру? Если бы меня спросили про Роналдо, картингом уже был бы я»

сегодня, 07:18

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал своё недавнее высказывание о форварде «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру. Напомним, Бензема сравнил себя с «Формулой-1», а своего соотечественника – с картингом.

Из моей недавней трансляции в инстаграме некоторые запомнили только слова о Жиру и «Формуле-1», но они не обратили внимания на то, что я сказал о его вкладе в сборную Франции. Они сфокусировались лишь на том, что я сказал о «Формуле-1» и картинге, но это то, что я думаю, и это правда.

Послушайте, если бы меня спросили об R9 (Прим. — речь об экс-нападающем сборной Бразилии Роналдо), то тогда он был бы «Формулой-1», а я – картингом. Коротко и ясно.

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Все комментарии
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 07:43
бенз хорош пацан восточный
рус фан
рус фан
сегодня в 07:34
Бенз конечно получше Жиру, но прям не сильно далеко.
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